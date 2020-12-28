В Ярославле суд оштрафовал директора департамента городского хозяйства

В Ярославле суд наложил штраф на департамент городского хозяйства мэрии и на директора Ярослава Овчарова. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мирового судьи. Причиной наложения взыскания стали неотремонтированные участки городских дорог, по которым в департамент направлялись предписания. Всего по нескольким постановлениям в течение 2020 года директору департамента были выписаны штрафы на общую сумму 460 тыс. руб.

«Овчаров Я.В., являясь должностным лицом – директором департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля, ответственным за содержание улично-дорожной сети города Ярославля и осуществление дорожной деятельности, как руководитель организации, осуществляющей полномочия по вопросам дорожной деятельности с возложенными на департамент функциями и задачами в соответствии с п.п. 2.2, 3.1.11, 4.6 Положения о ДГХ мэрии города Ярославля, в установленный срок не принял должных мер по организации выполнения законного предписания»,— говорится в судебном постановлении.

В частности, речь идет о неотремонтированном железнодорожном переезде на дороге, идущей от проспекта Октября к улице Полушкина роща. Повторная проверка показала, что переезд в установленные предписанием сроки не отремонтирован.

Всего в Ярославле в течение 2020 года мировой судья судебного участка №2 Красноперекопского района города рассмотрел 12 дел по административным нарушениям в отношении директора департамента городского хозяйства Ярослава Овчарова, сообщили в пресс-службе областного суда.

По информации из судебных документов, основные претензии к ответчику – состояние дорог. Также господину Овчарову ставится в вину невыполнение требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

«По смыслу приведенного положения закона, при решении вопроса о виновности должностного лица в совершении административного правонарушения, именно на него возлагается обязанность по доказыванию факта принятия всех зависящих от него мер по соблюдению правил и норм. При этом доказательств, опровергающих административное обвинение, стороной защиты не представлено»,— говорится в одном из документов.

По большинству постановлений в отношении Ярослава Овчарова, опубликованным на сайте судебного участка, ему назначены административные штрафы, которые в сумме составляют 460 тыс. руб. При этом по четырем делам были попытки обжалования судебных решений, по двум делам информация скрыта и по одному протоколу вынесено постановление об отказе в связи с истечением срока давности.

Екатерина Руденко