Половина сетей АЗС Москвы подняла цены на бензин

Пять сетей автомобильных заправочных станций в Москве повысили цены на бензин за неделю с 21 по 28 декабря, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА). Больше всего на прошедшую неделю выросла средневзвешенная цена за литр Аи-98 и Аи-92: на 13 коп. и 12 коп. соответственно.

Стоимость бензина поднялась на заправках сетей «РН-Москва» и «ТНК-Столица», «Газпромнефть-Центр», «Петрол Комплекс» и «Шелл Нефть». Менее всего увеличились средневзвешенные цены на Аи-95 и дизель (на 3 коп. и 9 коп.).

В начале декабря биржевые цены на бензин выросли на 1%. Напомним, с октября был отменен мораторий на импорт топлива в Россию.

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