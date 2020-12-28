На Дону появилась цифровая платформа для НКО

В сфере благотворительности все чаще появляются недобросовестные призывы к денежным сборам. Мошенники играют на чувствах людей, манипулируя естественным желанием помогать другим. А волонтеры и профессиональные фонды активно борются с явлением «токсичной благотворительности», призывая людей делать пожертвования осмысленно, чтобы их средства действительно шли на пользу, а не попадали в карманы к мошенникам. 24 декабря в коворкинге «РУБИН» Центр инноваций социальной сферы «Атлас НКО» провел круглый стол на тему «Токсичная благотворительность». Обсуждение было посвящено мерам предосторожности против недобросовестных НКО, способам борьбы с мошенническими сборами средств.



В работе круглого стола приняли участие руководители и ключевые сотрудники благотворительных фондов, некоммерческих организаций, члены Общественной палаты Ростовской области. В результате совместной работы были разработаны рекомендации по вопросам распознавания токсичной благотворительности, мерам предосторожности против действий недобросовестных НКО.

В рамках проведения круглого стола состоялась презентация бесплатной цифровой платформы «Атлас НКО» https://www.atlas-nko.ru/, обеспечивающей открытый доступ к информации о социально ориентированных некоммерческих организациях (СО НКО) с целью определения их благонадежности.

Работа платформы заключается в сборе и обработке больших данных и позволяет осуществлять простой и понятный поиск СО НКО по любому запросу, обобщать и накапливать информацию из открытых официальных источников.

Необходимость создания цифровой платформы была определена в ходе работы комиссии Общественной палаты Ростовской области по выявлению критериев эффективности СО НКО в регионе. Проект был также поддержан полпредом президента РФ в Южном федеральном округе.

В своем выступлении это подчеркнул заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области Юрий Зерщиков: «Данная платформа полезна для благотворителей и жертвователей, как физических, так и юридических лиц, которые задаются такими вопросами, как «дойдут ли наши деньги непосредственно до благополучателя?», «будут ли они использованы на цели пожертвования?». Цифровая платформа поможет потенциальным донорам подобрать благонадежную некоммерческую организацию и проверить ее статус».

Ожидаемыми эффектами от реализации проекта являются прирост количества некоммерческих организаций Ростовской области, привлеченного финансирования, социальных услуг для населения, социально вовлеченных жителей в регионе, увеличение взаимодействия между НКО и органами власти, повышение уровня представленности НКО в публичном пространстве, увеличение числа пожертвований благонадежным организациям на решение социальных проблем.

Как отметила директор Центра инноваций социальной сферы «Атлас НКО» Анна Белан: «Мы неслучайно презентуем результат нашего большого труда – цифровую платформу «Атлас НКО» именно в рамках круглого стола, посвященного токсичной благотворительности. Мы надеемся, что использование нашей цифровой платформы приведет к снижению количества нелегальных сборов пожертвований за счет создания системы оценки надежности социально ориентированных некоммерческих организаций, и как следствие, увеличению числа пожертвований благонадежным организациям на решение социальных проблем».

Команда разработчиков «CyberFarsh» Центра машинного обучения и больших данных АНО «Атлас НКО» дважды одержала победу в конкурсе World AI&Data Challenge Агентства стратегических инициатив с проектом интерактивной карты-сервиса «Живые НКО». После победы решение было доработано, усовершенствованно и стало частью цифровой платформы «Атлас НКО».

Наставник команды «CyberFarsh», общественный представитель по направлению «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив Роман Хади упомянул в своем выступлении: «Эталонные реестры существуют везде, кроме социальной сферы. Есть единый реестр МСП у Федеральной налоговой службы, есть реестр у Минюста, у Росстата, но до сих пор его не было в социальной сфере. И здорово, что он теперь у нас есть! Это один из успешных примеров, когда государственный запрос совпадает с запросом гражданского общества и совпадает с усилиями, которые прикладываются для того, чтобы это реализовать».

Круглый стол проведен в рамках проекта «Мастерская социальных инноваций», реализуемого АНО «Атлас НКО» с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов.

Справка

Центр инноваций социальной сферы «Атлас НКО» является одним из ключевых игроков некоммерческой отрасли Ростовской области. Располагая всеми инструментами цифровизации третьего сектора экономики, «Атлас НКО» предоставляет полный спектр инфраструктурных услуг:

- бухгалтерское сопровождение НКО – ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность во все государственные органы, оформление кадровых документов;

- предгрантовая экспертиза – анализ и оценка предгрантовых заявок перед подачей на конкурсы и субсидии от пула экспертов «Атлас НКО»;

- регистрация и юридическое обслуживание НКО - выбор формы НКО, подготовка, Устава, регистрационных и кадровых документов, открытие расчетного счета;

- услуги для бизнеса – развитие компаний через включение "социальности" в продукты и активности, для развития корпоративного, HR и личного бренда руководства.

Предприниматели, которые хотят сотрудничать с некоммерческим сектором и повышать корпоративную социальную ответственность, уже используют новую бесплатную цифровую платформу «Атлас НКО», где подбирают подходящие для взаимодействия НКО по рейтингу благонадежности.

Центр инноваций социальной сферы «Атлас НКО»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный 85, коворкинг «РУБИН»

Тел.: +7 (903) 406-24-56

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