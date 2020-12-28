Свет для бизнеса

В Челябинской области начала работу новая независимая энергосбытовая компания - ООО «ЭСК Новая энергия». Компания предлагает индивидуальные ценовые решения по энергоснабжению, сопровождение по выходу на оптовый рынок, поставку «зеленой» энергии, участие в проекте по управлению спросом на электроэнергию и еще целый спектр уникальных для области услуг в области энергоснабжения. У предпринимателей региона впервые появилась возможность сформировать свой индивидуальный пакет услуг и выбрать комфортные условия поставки и оплаты энергоресурсов.



Сегодня компания активно продвигает на рынке Челябинской области сразу несколько новых энергопродуктов, один из основных - «Фиксированные цены». Воспользоваться им может любое предприятие, включая индивидуальных предпринимателей. Заключив договор с ООО «ЭСК Новая энергия», бизнес получает два основных преимущества: фиксированную цену за электроэнергию, которая позволит точно спрогнозировать затраты предприятия на ближайшие полгода, и возможность производить оплату только один раз в месяц, по факту, что избавит от вороха счетов и лишних трудностей. Кроме этого, «Новая энергия» может стать единым оператором на оптовом рынке для всех площадок бизнеса в РФ, предложить гибкую ценовую политику и договорную конструкцию, гарантированное снижение затраты на электроэнергию за счет различных технологий, предоставить возможность покупки «зеленой» электроэнергии и другие технологичные решения для бизнеса в области энергоснабжения и энергосбережения.

Комфорт клиентов в приоритете - переход в новую энергокомпанию сопровождает персональный менеджер, который помогает с подготовкой и оформлением всей необходимой документации. Главное преимущество ООО «ЭСК Новая энергия» - надежность, компания является дочерним предприятием гарантирующего поставщика электрической энергии в Челябинской области ООО «Уралэнергосбыт».

«В отличие от гарантирующего поставщика, деятельность которого строго регламентирована, «Новая энергия» может быть гибкой и предоставлять своим потребителям максимально комфортные условия взаимодействия и оплаты, обеспечивать индивидуальный подход. При этом сохраняется полная гарантия надежности и качества энергоснабжения. По сути, это уникальная для области практика. Наши клиенты могут получить множество дополнительных возможностей и компетенций для своего бизнеса. Компания предлагает индивидуальные ценовые решения как для крупного, так и среднего и малого бизнеса», - прокомментировали в пресс-службе компании.