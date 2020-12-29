Заседали реже, болели чаще, вносили больше, разрешали меньше Как поработала Госдума в осеннюю сессию 2020 года

На прошлой неделе Государственная дума седьмого созыва завершила свою девятую сессию. “Ъ” подводит статистические итоги работы депутатов: сколько законов было принято, кто поработал активно, а кто не очень, и как коронавирус отразился на деятельности парламента.

25 заседаний, 157 больных и 2 умерших

С 15 сентября по 24 декабря в рамках сессии депутаты провели 25 заседаний — на 11 меньше, чем в осеннюю сессию 2019 года. Всего за 2020 год депутаты собирались в парламенте 67 раз — в 1,4 раза реже, чем в 2019 году. В отличие от осенних сессий 2018–2019 годов, на этот раз депутаты завершили работу в третьей декаде декабря, а не во второй.

В марте депутаты сократили количество пленарных заседаний с трех до двух в неделю, а в ноябре закрепили возможность проведения заседаний комитетов, Совета Госдумы и других мероприятий в формате видеоконференций. Были сокращены правительственные часы: вместо запланированных ранее семи министров заслушали двух.

В середине декабря председатель Думы Вячеслав Володин сообщал, что за время пандемии коронавирусом переболели или находятся в больнице более трети депутатов — 157 человек, из которых 5 заболели повторно. От последствий COVID-19 за время сессии скончались двое депутатов: Ваха Агаев и Валентин Шурчанов (оба от КПРФ).

Внесли, рассмотрели, приняли

За время сессии в Госдуму были внесены 447 законопроектов. Всего в первом, втором или третьем чтениях депутаты успели рассмотреть 576 законопроектов (в том числе из внесенных в предыдущие сессии) и принять 241 закон. В предыдущую осеннюю сессию депутаты были менее продуктивны: внесли 412 проектов и приняли 206.

По законодательной производительности Госдумы за последние десять лет рекордной была осенняя сессия 2014 года. Тогда было внесено 655 проектов и принято 264 закона.

Владимир Путин подписал 56 законов из принятых Госдумой за время сессии, не отклонив ни одного. Всего за этот период президент подписал 155 законов.

Совет федерации 25 декабря отклонил принятый депутатами законопроект о запрете возбуждать дела о сбыте наркотиков без доказательств их передачи. Ранее 2 декабря сенаторы отклонили еще один одобренный Госдумой законопроект — о званиях для военных преподавателей — но позже доработанный документ был одобрен.

Передовики законотворчества

Больше половины законопроектов за сессию (51,4%) внесли в Госдуму сами депутаты, в том числе в составе фракций, а также отдельные сенаторы. Законодательная активность президента России выросла: за прошедшую сессию он внес в Думу 20 законопроектов против 7 в предыдущую зимнюю сессию. Правительство РФ внесло в эту сессию на 15 больше законопроектов, ее доля в общем количестве выросла на 1,7 п. п.

Чаще других законопроекты инициировали депутаты от «Справедливой России», занявшие первые пять мест по количеству внесенных проектов (самостоятельно или в составе группы). Самым плодотворным стал лидер фракции Сергей Миронов — при его участии внесено 37 законопроектов.

В десятку самых активных за сессию вошел только один представитель «Единой России» — Антон Гетта, внесший 18 законопроектов. В прошлую осеннюю сессию представители партии большинства занимали 10 из 10 мест в топе.

Лидер прошлой осенней сессии по количеству внесенных проектов единоросс Сергей Чижов, в 2019 году приложивший руку к 171 законопроекту, в 2020-м инициировал лишь один законопроект во время весенней сессии. Ни один законопроект за прошедшую осеннюю сессию не внесла почти половина депутатов — 215 человек.

В начале года в думский регламент были внесены изменения, ограничившие возможность депутатов включать свои фамилии в список авторов законопроекта после его внесения на рассмотрение палаты. Вячеслав Володин заявлял, что такая мера повысит «качество законопроектов», а их авторство «будет налицо».

Самые упоминаемые и цитируемые

Больше всего в осеннюю сессию СМИ традиционно освещали деятельность председателя Госдумы Вячеслава Володина. Далее следуют лидеры ЛДПР и «Справедливой России» Владимир Жириновский и Сергей Миронов, а также депутат и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Замыкает топ-5 лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В рейтинге цитируемости в СМИ, как и в предыдущие две сессии, лидирует Вячеслав Володин. На втором месте — Геннадий Онищенко, активно комментировавший ситуацию с коронавирусом. Тройку лидеров замыкает Владимир Жириновский. В отличие от самых упоминаемых, в топ-10 «говорливых» также попали единороссы Виталий Милонов и Наталья Поклонская.

По 65 разрешительных и запретительных законов

Проведенный “Ъ” анализ 241 закона, принятого Госдумой за сессию, показал, что 65 из них можно условно считать «разрешительными» (новые льготы, налоговые послабления, защита прав, оптимизация и упрощение процедуры получения каких-либо услуг и другое). По сравнению с предыдущей осенней сессией доля таких законов уменьшилась на 10,9 п. п.

Такое же количество законов (65) можно отнести к «запретительным». К ним относятся новые налоги, штрафы и требования, ужесточение ответственности, усиление контроля и тому подобное. В сравнении с предыдущей осенней сессией их было принято больше, однако доля таких законов от общего числа принятых за сессию составила 27% и почти не изменилась (в прошлую осеннюю сессию — 27,7%).

Остальные документы (111) — бюджетные и различные уточняющие поправки, появление или исключение новых понятий, наделение полномочиями, регулирование деятельности различных структур и прочее.

Помимо федерального бюджета самыми обсуждаемыми стали законы, принятые по инициативе Владимира Путина в рамках реализации новых положений Конституции, одобренных на общероссийском голосовании 1 июля 2020 года.

Самые громкие законы осенней сессии Закон Дата принятия Количество упоминаний в СМИ (тыс.) О чем закон О бюджете 26.11.2020 15,5 О федеральном бюджете на 2021–2023 годы О правительстве 27.10.2020 12,9 О новом порядке формирования кабмина, закрепленном в Конституции О Конституционном суде 27.10.2020 8,4 Об изменении принципов формирования суда и дополнении его полномочий в рамках пакета о новых положениях Конституции О физлицах-иноагентах 23.12.2020 6,4 Пакет поправок к закону об иноагентах, по которому, в частности, стало возможно присваивать такой статус физлицам О Госсовете 25.11.2020 5,7 О статусе и организационно-правовых основах формирования Государственного совета РФ, положения о котором впервые появились в Конституции О вытрезвителях 22.12.2020 3,9 О воссоздании системы вытрезвителей в России на базе государственно-частного партнерства О клевете в интернете 23.12.2020 2,5 Распространение клеветы через интернет либо СМИ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет О блокировке иностранных платформ 23.12.2020 2,4 Закон позволяет блокировать зарубежные интернет-платформы за цензуру в отношении российских СМИ О гарантиях экс-президенту 09.12.2020 1,8 Согласно поправкам к Конституции, бывший президент РФ и члены его семьи не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности О судьях 18.11.2020 1,7 Согласно новым конституционным положениям, по представлению президента РФ могут быть прекращены полномочия судей «высших судов»

Глас народа

По данным ВЦИОМа, за первые два месяца сессии рейтинг одобрения депутатов упал более чем на 4 п. п., однако данные за ноябрь-декабрь еще не публиковались.

Андрей Егупец, Марина Колоколова, Артем Косенок, Михаил Малаев