«Искусственное Солнце» взошло в Китае

В Ченду начала работу экспериментальная термоядерная установка. Журналисты назвали ее «искусственным Солнцем» — и сильно преувеличили, но на этой установке исследователи смогут попытаться разрешить то множество проблем, которые стоят перед коммерческой термоядерной энергетикой. Экспериментальный термоядерный реактор Китай начнет строить уже в будущем году.

Что касается «искусственного Солнца», то настоящее работает как термоядерный источник энергии уже 4,6 млрд лет, без перерывов и сбоев. Установка, работающая в Ченду, по всей видимости, удерживала очень сильно нагретую плазму в течение нескольких секунд — сколько их было, в точности неизвестно, по крайней мере широкой публике. Другие показатели у установки тоже не самые выдающиеся, но нельзя не признать, что она послужит отличным полигоном для испытаний разного рода технологий, которые затем пригодятся при строительстве экспериментального реактора. Оно должно начаться уже в будущем году.

Построить установку под названием HL-2M решило Китайское агентство по атомной энергетике еще в 2009 году. «Токамак» целиком и полностью независимо спроектирован и построен Юго-Западным институтом физики — это исследовательское подразделение компании China National Nuclear Corporation (CNNC).

Разумеется, HL-2M — с большим отрывом самая крупная термоядерная установка в Китае, у нее самые лучшие в стране показатели. До крупнейших международных проектов, правда, она пока не дотягивает, однако, как с гордостью пишут официальные СМИ, убедительно показывает, что Китай способен самостоятельно производить подобные установки.

По материалам China.org и SCMP.com

Вячеслав Нетров