Татарстан не хочет отдавать президентский пост

Власти Татарстана готовят поправки в конституцию республики в связи с изменением Основного закона страны. Однако менять наименование высшего должностного лица республики «президент» регион не намерен. Об этом заявил спикер Госсовета (парламента) Татарстана Фарид Мухаметшин, пояснив, что такие «права субъекта остались нетронутыми». Ранее на переименовании должности президента настаивал федеральный центр, но власти республики править конституцию к назначенному сроку не стали. Эксперты считают, что «пост президента оставить вполне реально», если «не будет волны унитаризации со стороны федерального центра».



О том, что Татарстан хочет сохранить должность президента, спикер Госсовета республики Фарид Мухаметшин заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос “Ъ-Казань”. «Вопрос по президентству нигде не рассматривается. Мы его инициировать сами не будем. Права субъектов остались не тронутыми в части названия высшего должностного лица»,— сказал господин Мухаметшин.

Спикер Госсовета добавил, что депутаты «однозначно» будут вносить поправки в Конституцию республики в связи с изменением Основного закона страны. «Мы готовимся»,— пояснил господин Мухаметшин. Однако, по его словам, принятые в июле поправки в Конституцию России не содержат требования к наименованию органов власти регионов. Фарид Мухаметшин добавил, что республика также сохранит название регионального парламента. «Госсовет есть в России — конституционный, а не орган госвласти. Мы не будем менять название нашего Государственного Совета в связи с одноименным названием конституционного органа»,— заключил он.

Напомним, Татарстан — единственный субъект РФ, где сохранился пост президента. Переименование высших должностей в регионах началось в 2010 году с подачи главы Чечни Рамзана Кадырова. Федеральным законом был установлен срок на изменение региональных конституций до 2015 года. Татарстан получил отсрочку до 2016 года, поскольку у республики был договор о разграничении полномочий с федеральным центром. Соглашение прекратило действие летом 2017 года. Но изменения в конституцию Татарстана внесены не были.

С 2010 года должность президента республики занимает Рустам Минниханов, сменивший Минтимера Шаймиева. В 2015 году господин Минниханов продлил свои полномочия до сентября 2020 года. А в этом году он был переизбран на третий пятилетний срок, получив на выборах в единый день голосования более 83%.

Ранее источники “Ъ” в АП говорили, что Кремль готов сохранить должность президента Татарстана до 2020 года. Но в итоге этот вопрос федеральным центром не поднимался.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что «Татарстан был достаточно успешен в лоббировании сохранения президентского поста». «Если не будет еще какой-то волны унитаризации со стороны федерального центра, пост президента оставить вполне реально. Тем более, что эффект, выгода от упразднения поста президента в других республиках неочевидны»,— сказал эксперт. Он добавил, что «лоббистский вес довольно высок» у Рустама Минниханова.

На пресс-конференции Фарид Мухаметшин также выразил озабоченность, что в регионах к 2023 году будут ликвидированы конституционные (уставные) суды. «Я был членом рабочей группы по внесению изменений в Конституцию России и поднимал этот вопрос перед президентом страны… Мы должны иметь конституционные и уставные суды субъектов, если мы приняли какой-то ущемляющий их права закон»,— напомнил спикер. Тем не менее, по его словам, «дело идет к тому, что суды будут упразднены». Фарид Мухаметшин полагает, что решение ограничит «доступность конституционного правосудия», однако в республике «готовы работать по тому документу, который принят». «Мы реанимируем конституционный совет при парламенте. У нас раньше уже была конституционная комиссия»,— резюмитровал он.

Напомним, 17 ноября Госдума приняла поправку к закону «О судебной системе», согласно которой конституционные и уставные суды в регионах должны быть ликвидированы с 1 января 2023 года. В новой редакции Конституции (принята на общероссийском голосовании 1 июля) в перечень судов, составляющих судебную систему, вошли Конституционный суд, Верховный суд, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды и мировые судьи субъектов РФ. Парламент Татарстана поправки к Конституции поддержал.

Кирилл Антонов