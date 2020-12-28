В Южной Корее выявили первые случаи заражения коронавирусом нового типа

В Южной Корее зарегистрированы первые три случая заражения новым штаммом коронавируса, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA). Все трое прибыли из Великобритании.

«В результате генетического анализа коронавирус был обнаружен у трех человек, прибывших из Великобритании 22 декабря. Они въехали в страну как семья, проживающая в Лондоне, и при проверке у них обнаружили вирус, сейчас они находятся в карантине»,— говорится в сообщении KDCA.

Премьер Великобритании Борис Джонсон ранее сообщил, что новый вариант коронавируса на 70% заразнее. После этого десятки стран прекратили авиасообщение с Великобританией. Однако первые случаи заражения коронавирусом нового вида уже выявлены во многих странах.

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