Посол РФ: первая партия российской вакцины поступит в Белоруссию в начале 2021 года

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» поступит в Белоруссию для массовой прививочной кампании в начале 2021 года. Он поблагодарил страну за выданное разрешение на применение препарата.

«Вскоре, в начале года, первая партия вакцины поступит в республику для вакцинации»,— сказал господин Мезенцев белорусскому СТВ. Он отметил, что санитарные врачи Белоруссии оценили «эффективность и успешность проведения экспериментального цикла по апробации вакцины». Этот цикл показал, что вакцину «можно производить совместно».

Минздрав Белоруссии 21 декабря сообщил о выдаче регистрационного удостоверения на российскую вакцину. Вакцинация с помощью препарата «Спутник V» должна начаться в январе. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, главным принципом вакцинации в Белоруссии будет добровольность. Планируется использовать пять–шесть вакцин разных производителей.

О массовой прививочной кампании в мире — в материале “Ъ” «Вакцина в подарок».