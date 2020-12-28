Банкирам раздали по вексельной схеме

Как стало известно “Ъ”, пять лет колонии за растрату более 1,2 млрд руб. из средств Международного банка развития (МБР) получил в Пресненском суде столицы бывший председатель правления этого кредитного учреждения Александр Кузнецов. Его подельник, также финансист, а по первому образованию офицер-пограничник Олег Слыщенко приговорен к четырем годам лишения свободы за пособничество. Причем последний уже отбывает срок за причинение имущественного ущерба Богородскому муниципальному банку, одним из бенефициаров которого он являлся. Ранее банкир также проходил свидетелем по делу о выводе активов из банка «Пушкино», принадлежавшего скрывающемуся за границей Алексею Алякину. В этом банке господин Слыщенко занимал должность председателя правления.

Судебный процесс по делу бывшего председателя правления МБР (лишен лицензии в декабре 2016 года) Александра Кузнецова и его сообщника Олега Слыщенко начался в Пресненском райсуде Москвы в июне 2020 года. Первого обвиняли в хищении путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из банка более 1,2 млрд руб., а второго — в пособничестве в растрате (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суть махинаций заключалась в замене векселей и других ценных бумаг на неликвидные.

Это уголовное дело ГСУ СКР возбудило в марте 2019 года после обращения в правоохранительные органы представителей Агентства по страхованию вкладов. Через месяц задержали Александра Кузнецова, а Олег Слыщенко в то время уже находился в СИЗО по другому делу — о хищении средств Богородского муниципального банка (БМБ, лишен лицензии в 2015 году), одним из бенефициаров которого он являлся. При этом защита господина Кузнецова утверждала, что должность председателя правления он «занимал номинально и реальную административно-хозяйственную деятельность не вел», а лишь выполнял указания Олега Слыщенко, который и привел его в банк.

Впрочем, судья Катерина Кириченко в эту версию не поверила и признала виновными в инкриминированных преступлениях обоих.

При этом стоит отметить, что во время следствия Александр Кузнецов, по данным “Ъ”, свою вину в преступлении признавал, но в суде неожиданно заявил о своей невиновности. А вот Олег Слыщенко сразу же согласился с выдвинутыми против него обвинениями. В итоге первый получил пять лет лишения свободы, а его пособник — четыре. Причем подсудимому Слыщенко суд частично сложил этот приговор с вынесенным ранее Замоскворецким райсудом Москвы по делу БМБ и в итоге назначил пять с половиной лет.

Защита господина Кузнецова для комментариев была недоступна. Адвокат Олега Слыщенко Владимир Иванов подтвердил “Ъ”, что его подзащитный свою вину признал и во время следствия, и в суде. «Мой подзащитный также дал показания о том, что конечными выгодоприобретателями от вывода денег из МБР были совсем другие топ-менеджеры этого кредитного учреждения. Один из них скрывается в Англии, а другой успел распродать свои активы и вроде бы оказался ни при чем. Во всяком случае, в этом деле их имена не значатся»,— отметил господин Иванов. Правда, как уточнил адвокат, из этого дела были выделены материалы в отношении неустановленных лиц и, возможно, те, о ком дал показания Олег Слыщенко, фигурируют там.

Любопытно, что некоторое время назад подсудимому Слыщенко одновременно пришлось участвовать сразу в двух процессах.

В сентябре 2019 года его вместе c и. о. председателя правления Богородского муниципального банка (БМБ) Дмитрием Дерюженко начали судить в Замоскворецком райсуде за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В итоге суд обвинение обоим переквалифицировал, признав виновными лишь в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ) собственникам БМБ. Тогда Олег Слыщенко получил 4,5 года колонии общего режима, а Дмитрий Дерюженко отделался тремя годами условно. Примерно за месяц до оглашения этого приговора начались слушания и в Пресненском райсуде.

Отметим, что впервые Олег Слыщенко попал в поле зрения правоохранительных органов в 2017 году во время расследования громкого дела о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося банка «Пушкино», собственником которого являлся уехавший на Украину и объявленный в международный розыск Алексей Алякин. А выпускник Московского высшего погранучилища КГБ СССР Олег Слыщенко, окончивший потом Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов им. Г. В. Плеханова, занимал в 2010–2012 годах в «Пушкино» должность председателя правления. Впрочем, он по этому делу допрашивался лишь один раз, да и то в качестве свидетеля. Господина же Алякина обвиняют по двум эпизодам мошенничества, связанного с выводом из банка средств на 151 млн руб. и 469 млн руб. В общей сложности разорившаяся финансовая структура осталась должна своим клиентам 25,8 млрд руб. Отметим также, что в августе 2019 года Алексей Алякин был задержан на Украине и помещен под так называемый экстрадиционный арест. Впрочем, решение по запросу российской Генпрокуратуры о его выдаче, по данным “Ъ”, до сих пор не принято. Последнее сообщение от украинского надзорного ведомства в адрес российских коллег датировано ноябрем прошлого года, и из него следует, что «экстрадиционная проверка продолжается».

Олег Рубникович