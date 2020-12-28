Турбины крутят по судам

Арбитражный суд Северо-Западного округа направил на новое рассмотрение иск Балтийского завода к предприятиям ГК «Кировский завод» о задержке сроков поставки паровых турбин на третий ледокол проекта 22220 «Урал». Заказчик требует от подрядчика почти 200 млн рублей в качестве неустойки. Предыдущие инстанции отказывали Балтийскому заводу в выплатах. Юристы отмечают, что возврат дела дает хорошие шансы судостроителям, но Кировский завод может апеллировать к встречной задержке, которая была зафиксирована со стороны корабелов, и доказать необоснованность требований.

Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решения первой инстанции и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда и направил дело на повторное рассмотрение в ином составе, говорится в материалах kartoteka.ru. Год назад Балтийский завод подал иск на 197,7 млн рублей к АО «Завод "Киров-Энергомаш"», АО «Петербургский тракторный завод» и ОАО «Кировский завод» (входят в ГК «Кировский завод»). Заказчик заявил, что иск связан с длительной просрочкой по поставке паротурбинной установки (ПТУ) для ледокола «Урал» со стороны АО «Завод "Киров-Энергомаш"» (КЭМ).

Отгрузка ПТУ завершилась полностью только в ноябре 2020 года, хотя на Балтийском заводе установку ждали еще в 2017 году. В мае этого года КЭМ передал на завод главный турбогенератор правого борта для второго серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 «Урал». Позже было поставлено оборудование на левый борт. Турбогенераторы мощностью 36 МВт успешно прошли цикл приемо-сдаточных испытаний на заводском стенде, уточнили в компании.

Задержка в поставке связана с тем, что турбины изначально планировали испытывать на украинском Харьковском турбинном заводе, но после 2014 года стенд пришлось строить на КЭМ. При этом на Кировском заводе отмечали, что встречная поставка генераторов со стороны Балтийского завода также была задержана.

Строящиеся на Балтийском заводе ледоколы должны проводить танкеры с большим водоизмещением по Севморпути. Первый из них — «Арктика» — в октябре этого года был передан ФГУП «Атомфлот». Помимо головного судна, предприятие должно построить еще четыре серийных ЛК-60. «Сибирь» и «Урал» стоимостью 84,4 млрд рублей должны быть сданы в 2021 и 2022 годах соответственно, «Якутия» и «Чукотка» стоимостью 100 млрд рублей, из которых 45 млрд выделит бюджет, ожидаются к сдаче в конце 2024 года и конце 2026 года.

Балтийский завод считает ошибочными выводы предыдущих судов о том, что дополнительным соглашением к договору с КЭМ стороны изменили его предмет и отсутствуют основания для взыскания с общества неустойки за нарушение срока поставки ПТУ (она была начислена в период с 26.04.2018 по 17.02.2019).

Возникшие на Украине с ноября 2013 изменения в политической ситуации объективно не позволили предприятию провести испытания на производственной площадке ПАО «Турбоатом» в Харькове, говорится в материалах Тринадцатого арбитражного апелляционного суда. Ответчик подчеркивал, что до апреля 2018 года не мог начать испытания, пока Балтийский завод не осуществит встречную поставку, а до января 2019 года в конструкцию ПТУ вносились изменения по требованию самого завода, кроме того, была выявлена неисправность. В постановлении отмечается, что аванс КЭМ был оплачен заводом с просрочкой более чем в десять месяцев, в результате чего предприятие воспользовалось своим правом перенести сроки поставки по договору на период просрочки оплаты.

Впрочем, подчеркивается в решении Арбитражного суда Северо-Западного округа, после выявленных проблем стороны не изменяли в контракте основной пункт договора — срок поставки ПТУ. Кроме этого, предыдущие инстанции не указали, в чем именно заключалась просрочка завода и как эта просрочка повлияла на возможность поставки деталей, от стоимости которых начислена неустойка. В связи этим, отмечает суд, при новом рассмотрении инстанциям следует учесть неточности и проверить обоснованность требований истца.

Суды кассационной инстанции нередко отменяют судебные акты нижестоящих инстанций — примерно в 10% рассматриваемых дел, говорит юрист Forward Legal Арпине Пирумян. Возврат дела не означает принятия противоположного решения, исход дела может быть таким же, но с более мотивированным решением, поясняет она. Впрочем, не похоже, чтобы суд отменил акты только для того, чтобы отказ в иске был лучше мотивирован, подчеркивает госпожа Пирумян. Кассация четко обозначила свое несогласие с выводами нижестоящих судов в части толкования договора, считает эксперт. «По мнению первой и апелляционной инстанций, стороны изменили предмет договора и не предусмотрели неустойку с учетом измененного предмета. А раз неустойка не предусмотрена договором, значит, оснований для ее взыскания нет. Такая позиция позволила судам даже не исследовать вопрос о периоде начисления неустойки, ее размере. Кассация с таким подходом не согласилась. В ее понимании стороны не изменили предмет договора, они лишь изменили порядок поставки — допустили раздельную поставку отдельных узлов паротурбинной установки. Поэтому неустойка, которая предусмотрена договором, может начисляться»,— поясняет она, предполагая, что позиция кассации дает Балтийскому заводу хорошие шансы на победу. Однако все зависит от доказательств сторон. Суд может опять отказать в иске, если Кировский завод докажет, например, что он не мог поставить ПТУ из-за просрочки Балтийского завода.

Яна Войцеховская