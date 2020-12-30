Весь год мы видели этих людей по телевизору, слышали о них по радио, читали в газетах, журналах и интернете. Совместно с «Медиалогией» мы составили рейтинг самых упоминаемых персон 2020 года. О ком больше всего говорили и писали — в фотогалерее “Ъ”.