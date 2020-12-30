03 января, воскресенье
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

15
1 место. Президент России Владимир Путин: 1 млн упоминаний

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ   |  купить фото

Лица года

от

Весь год мы видели этих людей по телевизору, слышали о них по радио, читали в газетах, журналах и интернете. Совместно с «Медиалогией» мы составили рейтинг самых упоминаемых персон 2020 года. О ком больше всего говорили и писали — в фотогалерее “Ъ”.

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя