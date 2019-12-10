В Воронежской области в ДТП погибли пять человек

В результате дорожно-транспортного происшествия недалеко от Борисоглебска Воронежской области погибли пять человек, сообщили “Ъ-Черноземье” в региональном главке МВД. По данным ведомства, авария произошла сегодня в 11.30 на 622 км автодороги Москва — Астрахань.

По предварительным данным, двигаясь со стороны Волгограда в сторону Москвы, водитель микроавтобуса Peugeot Boxer выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes. После этого микроавтобус врезался в едущий в сторону Москвы ВАЗ-2110. В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса. Еще один его пассажир и водитель ВАЗ-2110 получили ранения и были доставлены в Борисоглебскую ЦРБ. «Среди пострадавших детей нет»,— отметили в ведомстве.

Владимир Зоркий