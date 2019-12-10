Ураза-байрам в Татарстане в 2020 году отметят 24 мая

Духовное управление мусульман Татарстана определилось с датами празднования религиозных праздников в 2020 году. Информация об этом опубликована на сайте организации. Ураза-байрам в республике отметят 24 мая, а Курбан-байрам — 31 июля.

Напомним, что для жителей Татарстана дни празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам являются выходными. При этом в предпраздничные дни рабочий день сокращается на один час.

Ранее сообщалось, что в 2020 году жителей Татарстана ждут 120 выходных дней.

"Ъ-Казань"