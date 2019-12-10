В Хакасии погибла сотрудница «Русала»

Следователи выясняют обстоятельства смерти 52-летней сотрудницы саяногорского завода ПАО «Русал» в Хакасии. Как сообщает республиканское управление Следственного комитета России, сейчас проводится проверка. По предварительным данным, днем 9 декабря водитель погрузчика транспортировала алюминиевые блоки на территории литейного отделения №1 участка отгрузки готовой продукции. «Она заметила падение подпорного устройства и вышла из погрузчика, чтобы устранить неисправность. В этот момент произошло неконтролируемое падение груза»,— рассказали в ведомстве. Женщина получила смертельные травмы.

Илья Николаев