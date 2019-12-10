Вице-губернатор не выдержал следствия

Сегодня в Тамбове прощаются с вице-губернатором Глебом Чулковым. Его тело нашли рано утром 8 декабря у многоквартирного дома, где он находился под домашним арестом на пятом этаже. Местные полицейские обвиняли чиновника в покушении на мошенничество с имуществом принадлежащего региону Рассказовского рынка. Близкие господина Чулкова подготовили обращение к депутату Госдумы Вячеславу Лысакову, заявив о вероятном доведении вице-губернатора до самоубийства, в том числе через давление силовиков на его семью, и попросили защитить родственников покойного от травли. Парламентарий перенаправил эту информацию в Генпрокуратуру, СКР и службу собственной безопасности МВД. Тамбовский адвокат чиновника не верит в его доведение до самоубийства; московский, напротив, считает эту версию оправданной.

В распоряжении “Ъ-Черноземье” оказался ряд записок Глеба Чулкова, которые он оставлял в течение месяца до гибели. Они дополняют ранее опубликованную в СМИ записку, в которой господин Чулков за четыре дня до смерти фактически обвинил в давлении следователей и сотрудников ФСИН, которые якобы лишили покоя всю его семью, следили за каждым его шагом, добиваясь изменения меры пресечения на перевод в СИЗО.

В этой последней записке он в крайне эмоциональной форме выражал сожаление, что был несправедлив к семье и не помогал людям, и полагал, что его ждет «отъезд навсегда» в места заключения. В эмоциональном послании господин Чулков оценивал себя очень негативно, говоря, что «не гнушался ничем», постоянно находясь, по его мнению, под надзором правоохранительных органов.

Впрочем, имеющиеся в распоряжении “Ъ-Черноземье” более ранние записки говорят о том, что господин Чулков изначально не планировал самоубийство. Напротив, чиновник составил письменный план действий, в котором предполагал написать заявление в УФСИН о сбоях в работе электронных браслетов (они могли стать причиной для изменения меры пресечения на арест), составить акт о нахождении дома. Ранее сотрудники УФСИН составляли акты о пропаже сигнала с браслета чиновника, подозревая, что он мог покидать жилище. В записках фигурирует и фраза «доведение до самоубийства», но она не поясняется. Еще в одной записке Глеб Чулков напомнил, что «работает более 23 лет в системе органов государственной власти»:

…Не смог выдержать давления со стороны органов внутренних дел, имея заболевание, не выдержала нервная система, но лишать себя жизни я не собираюсь».

Глеб Чулков был задержан местными полицейскими в ночь на 17 октября по подозрению в попытке особо крупного мошенничества (ст. 30; ч. 4 ст. 159 УК РФ) с хищением имущества, принадлежащего области Рассказовского рынка. Другими фигурантами дела, возбужденного еще в мае 2019 года, являются бывший руководитель рынка Сергей Клемешов и экс-глава регионального Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства (МСП) Андрей Блудов. Сейчас обе организации с госучастием (учредителем выступает комитет по управлению имуществом области) судятся из-за долга рынка по векселю в размере 45 млн руб.

Еще осенью господин Чулков намеревался расширить свой круг общения в рамках домашнего ареста. Он просил Ленинский райсуд разрешить ему общение не только с матерью, супругой и сыновьями, но также с сестрой и племянницей. В ходатайстве чиновник указывал, что это поспособствует улучшению его психологического состояния. Также он отмечал, что работающей 80-летней матери сложно в полной мере заниматься воспитанием внука-школьника, а супруга господина Чулкова находилась на больничном. Общение с сестрой и племянницей «способно существенно улучшить психологическое состояние и обеспечить жизнедеятельность» замглавы региона под арестом, следовало из ходатайства чиновника. Впрочем, его просьбы остались без удовлетворения.

Родственники господина Чулкова уже заявили о давлении на них силовиков. Они подготовили соответствующие обращение к депутату Госдумы Вячеславу Лысакову (копия есть у „Ъ“), в котором говорят об опасениях «за свою безопасность и здоровье». В частности, один из них в обращении заявляет о слежке за семьей вице-губернатора. В документе указывается, что обыски проходили по месту работы супруги господина Чулкова. Кроме того, неизвестные якобы оказывали давление на сестру Глеба Чулкова и на племянницу. «Чулков очень переживал по этому поводу. Говорил, что это из-за него», — следует из обращения. В нем также констатируется, что 7 декабря господина Чулкова отвозили на следственные действия, где ему в очередной раз следовали могли предложить сознаться. Взамен он мог бы рассчитывать на встречи с племянницей и сестрой.

«Он находился в очень тяжелом психическом состоянии, — указано в обращении. — Накануне трагедии Глебу было отказано во врачебной помощи невролога. Давление на семью резко усилилось. Как мы поняли, это было сделано для усиления давления на него с целью дачи им устраивающих показаний, поскольку без таковых дело буксовало».

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков рассказал вчера „Ъ“, что уже отреагировал на обращение и направил запросы в СКР, Генпрокуратуру, службу собственной безопасности МВД: «Я не ставлю вопрос, виновен ли Чулков, — такой цели нет. Вопрос ставится о корректности поведения сотрудников МВД и ФСИН, о возможном грубом давлении на Чулкова и доведении его до самоубийства».

Представлявший интересы Глеба Чулкова московский адвокат Александр Боголепов в беседе с “Ъ-Черноземье” не стал однозначно утверждать, что чиновника довели до самоубийства, но призвал обратить внимание на «несколько обстоятельств». «Например, Чулков хотел посетить невролога, но следствие ему в этом отказало. Следствие двигалось слишком наступательно — силовики поняли, что Чулков боится тюрьмы, и играли на этом. В частности, после отказа суда заключить Чулкова под стражу следствие не стало дожидаться следующего заседания по продлению меры пресечения, а уже через две или три недели вновь подало ходатайство о заключении в СИЗО. В моей практике это первый такой случай», — отметил господин Боголепов. По его словам, подобным образом от Глеба Чулкова «пытались получить показания на других высокопоставленных региональных чиновников», но Чулков свою вину не признавал.

Тамбовский адвокат Глеба Чулкова Александр Пестов в беседе с “Ъ-Черноземье” исключил версию доведения до самоубийства. «Последний раз его допрашивали дней за десять до смерти, мы присутствовали на допросе вместе с московским адвокатом. После этого, насколько я знаю, никаких действий не проводилось», — сказал господин Пестов.

Тамбовское управление СКР уже начало проверку по факту смерти Глеба Чулкова. Прощание с ним пройдет сегодня в драматическом театре Тамбова. Его будут отпевать в Покровском храме. «Завтра день рождения у начальника УМВД по Тамбовской области Николая Скокова, а у Чулкова — похороны. Наверное, вся местная элита прямо с похорон пойдет отмечать», — предположил вчера собеседник “Ъ-Черноземье” в региональной власти.

Олег Мухин, Андрей Цветков