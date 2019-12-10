«Мы нашли выгодный канал продаж»

После отказа от доставки по подписке продуктовых наборов «Яндексу» придется наращивать мощности «Яндекс.Лавки», которая через пару месяцев станет единственным каналом дистрибуции этой продукции. Глава направления фудтех в «Яндексе» Максим Фирсов и гендиректор «Яндекс.Шефа» Михаил Перегудов рассказали “Ъ”, как будет теперь структурироваться этот бизнес.

— Почему было принято решение реструктурировать «Яндекс.Шеф» и сконцентрироваться на продажи через «Лавку»?

Михаил Перегудов: Мы увеличиваем производство и полностью меняем дистрибуцию. С февраля будущего года совсем откажемся от подписочной модели и разовой продажи наборов коробками на неделю через сайт и приложение «Шефа», чтобы сосредоточиться на продажах через «Яндекс.Лавку» и производстве заготовок для горячей еды на доставку.

Максим Фирсов: Мы начали продавать мил-киты (набор продуктов с рецептами.— “Ъ”) через «Лавку» только пять недель назад. За это время стало ясно, что мы нашли более выгодный канал продаж, с гораздо более низким порогом входа. Значимый процент (около 60%) потребителей «Лавки», купивших набор, никогда не пользовались ими ранее.

— Какова сейчас аудитория «Яндекс.Шефа»? Ожидаете ли вы снижение трафика в первые месяцы после реструктуризации?

Михаил Перегудов: У нас сейчас более 10 тыс. активных подписчиков, за год сервисом воспользовались 70 тыс. семей. Вряд ли мы увидим падение трафика. Наоборот, мы рассчитываем, что после короткого периода он будет расти. Чтобы сделать переход мягче, подписка будет останавливаться постепенно.

— Рассматриваете ли вы традиционный ритейл как дополнительные каналы сбыта своих продуктовых наборов?

Максим Фирсов: Сейчас в «Лавке» представлены 20 позиций продуктовых наборов. Мы также создаем мини-кухни в наших dark store, где из ингредиентов «Яндекс.Шефа» делают горячую еду на доставку. В будущем планируем нарастить долю кулинарии и мил-китов суммарно до 30% от всего ассортимента «Лавки». Учитывая, что наши производственные мощности едва успевают за этими планами, в ближайшее время наборы будут продаваться только через «Яндекс.Лавку».

— Вы называете глобальным трендом отказ от модели взаимодействия с потребителем по подписке. Почему?

Михаил Перегудов: Основной тренд на Западе, что наборы начинают продаваться на полках классических магазинов. Мил-киты можно найти в супермаркетах американских сетей Albertsons и Kroger или канадской Metro. Во всем мире сервисы вроде «Яндекс.Шефа» покупают в основном ритейлеры. «Партию еды» купил «Яндекс», но в итоге у нас появился свой онлайн-ритейлер — «Лавка», который будет встраивать продуктовые наборы на свою полку.

Интервью взял Никита Щуренков