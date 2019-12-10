«Лаборатория Касперского» загрузит смартфоны

«Лаборатория Касперского» начала тестировать применимость KasperskyOS в смартфонах и планирует анонсировать защищенное устройство в конце 2020 года. Спрос на него будет только в корпоративном секторе, полагают в компании. Пока проекты корпоративных смартфонов на отечественных операционных системах (ОС) часто становятся неудачными.

«Лаборатория Касперского» тестирует применимость KasperskyOS в смартфонах для корпоративного сектора, рассказал руководитель направления по развитию бизнеса KasperskyOS Григорий Сизов. По его словам, сейчас компания разрабатывает концепцию, изучает бизнес-модели и ведет переговоры с производителями чипсетов и вендоров, а в конце 2020 года планирует анонсировать устройство. Речь идет о платформе, для которой не нужны дополнительные средства безопасности, уточнил господин Сизов. «Основной принцип кибериммунитета в том, что стоимость атаки на устройство, где стоит система, должна быть больше, чем причиненный ущерб. Взломать можно все, но мы должны сделать так, чтобы это было невыгодно»,— пояснил он. По его словам, спрос на подобные решения есть только в корпоративном сегменте, на рынке b2c «такого запроса практически не существует».

Это не первая попытка выпустить в России защищенный смартфон для корпоративного сегмента. Подобный проект под брендом «Тайгафон» развивала группа Infowatch Натальи Касперской. Проект был свернут из-за слабых технических характеристик, отсутствия программного обеспечения и необходимости масштабных инвестиций в продвижение, компания зафиксировала убыток в 40 млн руб., сообщало 6 декабря издание CNews.

Проект «Лаборатории Касперского» принципиально отличается, уверен Григорий Сизов. Он поясняет, что смартфон Infowatch работал на «еще одной реинкарнации Android Linux». «Сотни тысяч людей и компаний работают на Linux или системах, связанных с ним, это высококонкурентная среда, и тут сложно сказать, что ты сделал что-то новое. В отличие от этого проекта, у нас наша операционная система, созданная с нуля»,— говорит господин Сизов.

Евгений Касперский, основатель и гендиректор «Лаборатории Касперского», в интервью «Ведомостям» Ходят люди, управляют турбинами, а у них там стоит Android

Смартфоны и планшеты на отечественной ОС осенью 2019 года планировала выпустить и группа Astra Linux, сообщал “Ъ” 13 июня. Но устройства так и не появились в продаже. «Для всех отечественных разработчиков ОС одинаково остро стоит задача поиска производителя мобильных телефонов и планшетов. Мы не исключение»,— пояснил директор по продукту Astra Linux Роман Мылицын. По его мнению, основная причина неудачных запусков российскими производителями мобильных устройств, в том числе «Тайгофона», в отсутствии отечественной микроэлектронной базы. Зарубежные же производители комплектующих до сих пор были не готовы вести разработку драйверов не только под Astra Linux, но и под любые другие российские мобильные ОС в силу того, что объем и доходы этого рынка в сравнении с международным слишком малы, поясняет господин Мылицын. «Не стоит недооценивать и риск возможных санкций при работе с российскими компаниями»,— добавляет он.

При этом устройства на отечественной ОС «Аврора» успешно используются российскими корпоративными заказчиками с 2017 года, утверждает гендиректор компании—разработчика «Авроры» «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес. Как сообщал ранее “Ъ”, «Ростелеком» закупит 300 тыс. смартфонов на этой ОС для госорганов, а также 360 тыс. планшетов для проведения всероссийской переписи.

Защищенный корпоративный телефон будет оставаться надежным до тех пор, пока не станет популярным, считает директор центра разработки компании Artezio Дмитрий Паршин. «Появление такой разработки — вызов для технического сообщества и криминальных структур»,— уверен он. При этом изначальное доверие к ОС «Лаборатории Касперского» выше, чем к решениям конкурентов, считает директор департамента «Мобильные средства связи» «Марвел-Дистрибуции» Павел Вьюков, поясняя, что компания уже доказала эффективность других своих продуктов.

Юлия Степанова, Юлия Тишина