Astra Linux поставят на смартфоны

В сентябре в России планируют выпустить в продажу первые коммерческие смартфоны и планшеты на отечественной операционной системе Astra Linux. Это будут промышленные устройства, заинтересовать которыми предполагается в том числе силовые органы и крупный бизнес. Это маленький сегмент, но в госсекторе есть спрос на мобильные решения без санкционных рисков, уверены участники рынка.

В России появятся первые коммерческие смартфоны и планшеты на операционной системе Astra Linux, рассказали “Ъ” в производителе таких устройств Mobile Inform Group и группе компаний Astra Linux. На этой ОС будут выпущены один смартфон и два планшета промышленного класса, то есть предназначенные для «интенсивной эксплуатации в суровых условиях» (на этом рынке уже работают иностранные производители Panasonic, Zebra, Honeywell, Intermec и др.). Устройства будут доступны к заказу в сентябре 2019 года. «У них будет большой ценовой диапазон. В среднем будут стоить как хорошие телефоны на Android. Планируем продать десятки тысяч устройств в ближайшем будущем»,— отметил гендиректор Mobile Inform Group Константин Манцветов.

Смартфон MIG C55AL получит диагональ экрана 5,5 дюйма, планшеты MIG T8AL и MIG T10AL — 8 и 10 дюймов соответственно. Устройства оснащены 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти с возможностью расширения. По заявлениям разработчиков, от аккумулятора они должны работать 10–12 часов при температуре от –20°С до +60°С и четыре-пять часов при температуре до –30°С. ОС сертифицирована Минобороны, ФСТЭК и ФСБ и обеспечивает обработку информации до степени секретности «особой важности», подчеркивают в Astra Linux.

Ранее на Astra Linux продавались только серверы, рабочие станции и ноутбуки. Крупнейшие поставки лицензий состоялись для нужд Минобороны и Росгвардии в 2018 году общим объемом свыше 100 тыс. штук, уточнил директор по продукту Astra Linux Роман Мылицын. Также, по его словам, были пробные заказы смартфона на базе Astra Linux. Планируется, что заказчиками новых устройств станут госслужбы, силовые ведомства, предприятия энергетики, нефти и газа, добычи, транспорта, производства и др. Astra Linux ведет переговоры и с другими производителями. «Сначала оценим реакцию потребителей и, исходя из этого, будем определять сегменты, в которые пойдем»,— отметил господин Мылицын.

Пока единственной отечественной мобильной ОС считается «Аврора» (ранее — Sailfish) «Ростелекома», разработки в этом направлении ведет и «Лаборатория Касперского». Смартфонами на «Авроре» планируют снабдить чиновников. Как сообщал “Ъ” 23 января, обсуждался вариант перевода 1,4 млн чиновников к концу 2021 года, что потребовало бы затрат в размере 38 млрд руб. Одним из недостатков «Авроры» эксперты ранее называли малое количество приложений. «Если на "Авроре" прикладного программного обеспечения совсем мало, то все ПО, разработанное под стационарные версии Astra Linux, отлично заработает и на мобильной»,— утверждает Константин Манцветов. По оценке Романа Мылицына, на Astra Linux работают «сотни приложений».

«Как показала практика последних 15 лет, все попытки создать конкурента Android и iOS заканчивались ничем»,— констатирует гендиректор компании «Открытая мобильная платформа» (разработчик «Авроры», принадлежит «Ростелекому») Павел Эйгес. В то же время в России есть спрос госсектора и крупного бизнеса на мобильные решения, независимые от зарубежных технологий, «которые небезопасны и, как показали недавние события, санкционно неустойчивы», рассуждает господин Эйгес. Он затрудняется оценить бизнес-перспективы устройств на Astra Linux: «Astra Linux хорошо известна на рынке настольных систем, но в мобильной ОС очень много особенностей». Руководитель Content Review Сергей Половников отмечает, что рынок промышленных телефонов и планшетов весьма мал и крайне специфичен, поэтому устройства для этого сегмента крайне дороги. Но потенциал и коммерческий успех российских ОС и устройств в большей степени связан не с рыночными факторами, а с государственными требованиями к сертификации надзорными органами, отмечает руководитель технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Николай Легкодимов, делая вывод, что конкурентная борьба будет проходить именно в этой плоскости.

Кристина Жукова