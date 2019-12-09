Умные часы примут к обмену

Южнокорейская Samsung запустила в России программу trade-in для смарт-часов. В ее рамках можно будет получить скидку, сдав носимые устройства самой Samsung и ее конкурентов — Apple, Xiaomi и Huawei. До сих пор подобные программы распространялись в основном на смартфоны.

Samsung запустил программу trade-in на смарт-часы Galaxy Watch Active2 в своей фирменной рознице, рассказали “Ъ” в компании. Покупатели будут получать на них скидку при сдаче бывших в употреблении носимых устройств Samsung, Apple, Xiaomi и Huawei. Размер скидки будет зависеть от приобретаемого устройства и состояния старого девайса, которое оценивается магазином на месте. При этом все сдаваемые устройства будут проверять по идентификатору IMEI, и ввезенные «в серую» устройства не будут приниматься. «Выкупом смартфонов, которые принимают в рамках программы trade-in носимые устройства, занимаются операторы: SmartPrice и ''Носимо'', а также другие операторы, которые сотрудничают с нашей фирменной розницей»,— уточнили в Samsung (фирменной розницей Samsung управляет Inventive Retail Group.— “Ъ”).

В январе 2019 года Samsung запустил пилотный проект, в рамках которого предлагал обменять на Samsung Galaxy Watch традиционные наручные часы. В результате продажи модели выросли на 30%, говорят в компании.

«Мы ожидаем, что в течение следующего года продажи носимых устройств по программе trade-in займут 40% от общих продаж носимых устройств Samsung»,— отметили в пресс-службе.

В России в январе—июне было продано 300 тыс. умных часов на сумму 8 млрд руб., оценивали в «М.Видео—Эльдорадо». По данным «Связного» с января по сентябрь россияне купили более чем в два раза больше фитнес-трекеров, умных часов и детских умных часов, чем годом ранее: 3,1 млн устройств за 19,4 млрд руб., что больше прошлогоднего на 121% в штуках и на 133% в деньгах.

Программы trade-in до сих пор распространялись в первую очередь на смартфоны. Российские ритейлеры запустили их еще в 2017 году. В марте 2019 года участники рынка сообщали о кратном росте продаж смартфонов по этой модели. Доля продаж по ней достигла 3% от общего количества смартфонов.

Юлия Тишина