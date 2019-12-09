ФСС переведет Удмуртию и 25 других регионов России на механизм «прямых выплат»

В 2020 году Фонд социального страхования (ФСС) переведет 26 регионов России, в том числе и Удмуртию, к системе прямых выплат. В этих субъектах страны находится 30 млн из 55 млн застрахованных ФСС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого зампреда ФСС Татьяну Лотоцкую.

Так, с 1 января 2020 года на механизм «прямых выплат» перейдут Коми, Якутия, Удмуртия, Кировская, Кемеровская, Оренбургская, Саратовская и Тверская области, Ямало-Ненецкий АО. С 1 июля 2020 года в пилотном проекте примут участие Башкортостан, Дагестан, Красноярский и Ставропольский края, Волгоградская, Иркутская, Тюменская и Ярославская области.

«"Следующий год уйдет на интенсивную подготовку к присоединению этих регионов к системе "прямые выплаты". В каждом из регионов будет отобрано по 20 крупнейших предприятий-плательщиков взносов. Для Москвы, Санкт-Петербурга и двух столичных областей список таких предприятий для проведения индивидуальной работы будет включать 50 организаций. С отобранными предприятиями фонду предстоит проводить индивидуальную работу, там будут организованы ежемесячные семинары, а ежеквартальные семинары пройдут на уровне субъектов РФ»,— отметила госпожа Лотоцкая.