Бывшего топ-менеджера «Росгосстраха» осудили в Тюмени за мошенничество

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор экс-заместителю директора по корпоративному страхованию филиала «Росгосстраха» Александре Кутергиной. Судебная инстанция признала ее виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере) и назначила четыре года исправительной колонии общего режима со штрафом 800 тыс. руб., сообщили в пресс-службе райсуда.

По версии следствия, госпожа Кутергина в 2016-2017 годах организовала схему, по которой в компании готовились и подписывались фиктивные акты выполненных работ по автострахованию. В схеме участвовали сотрудники, которые ничего не подозревали и действовали по указаниям обвиняемой. В частности, менеджер управления корпоративных продаж компании от имени страховщика ежемесячно готовила и подписывала акты выполненных работ, полагали следователи СКР. По данным райсуда, по такой схеме из компании вывели 7 млн руб.

В рамках расследования уголовного дела следствие допросило более 50 лиц, провело обыски в тюменском филиале и центральном офисе ПАО СК «Росгосстрах».

Госпожа Кутергина отрицала вину. Ее защита полагала, что никакого мошенничества не было. Адвокат Евгений Гирв подчеркнул, что введение в заблуждение подчиненных не подтверждено свидетелями, а представители страховой компании говорили, что организации не был причинен материальный ущерб.

Дарья Соколова