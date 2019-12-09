Екатерина Кейльман стала новым директором ЦПКиО им. Маяковского

Администрация Екатеринбурга назначила новым руководителем Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского Екатерину Кейльман. Как сообщили в пресс-службе мэрии, указ о назначении госпожи Кейльман подписал глава управления культуры города Илья Марков.

Екатерина Кейльман в 2009 году окончила Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Работала в Tele Club Group, где занимала должности от промо-менеджера до исполнительного директора холдинга. Помимо этого, госпожа Кейльман являлась продюсером и создателем фестиваля «Гастроном». В текущем году мероприятие посетило более 12 тыс. человек.