Оборудование для новосибирского логоцентра «Почты России» обойдется в 3 млрд рублей

АО «Национальные логистические технологии» (совместное предприятие «Почты России» и банка ВТБ) инвестирует 3 млрд руб. в оборудование логистического комплекса «Почты России» в Новосибирской области. Первая партия оборудования будет доставлена в январе 2020 года, говорится в сообщении «Почты России».

Оборудование позволит обеспечить максимальную пропускную способность и стабильную работу при пиковой нагрузке до 2 млн отправлений в сутки. Поставщиком и интегратором оборудования в единый производственный комплекс станет SF Express (Китай).

«Начало поставок оборудования для Новосибирского ЛПЦ — это выход на финишную прямую. Мы максимально приблизились к этапу запуска важнейшего объекта, который будет обслуживать ряд крупнейших областей Сибири»,— цитирует генерального директора по логистике АО «Почта России» Игоря Чебунина пресс-служба компании.

Логокомплекс «Почты России» вблизи новосибирского аэропорта Толмачево планируется ввести в эксплуатацию к лету 2020 года. Стоимость проекта оценивается в 4-5 млрд руб.

Оксана Павлова