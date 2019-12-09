В 2020 году в Салехарде начнет работать федеральная сеть «Детский мир»

В феврале 2020 года в Салехарде (столица Ямало-Ненецкого автономного округа) откроется магазин сети «Детский мир», рассказал глава города Алексей Титовский. По его словам, также идут переговоры о заходе в город продуктовых федеральных сетей. Среди потенциальных новых игроков рынка он назвал «Магнит» и «Пятерочку».

Он отметил, что в последнее время федеральные игроки активно выходят на рынок Салехарда. Так, в прошлом году в городе открылись магазины «Эльдорадо» и «М.Видео».

Интерес к городу он связал, в том числе, с открытием дороги Надым-Салехард (запланировано на 2020 год), которая упростит логистику компаний в регионе. Сейчас в городе работает местная сеть супермаркетов «Кристалл» (девять магазинов), а также магазины у дома.

Татьяна Дрогаева, Салехард