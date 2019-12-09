На строительство детских садов в Салехарде направят 1,8 млрд рублей

В Салехарде до конца 2020 года построят три детских сада, каждый из которых рассчитана на 240 мест, 40 из них будут отданы под ясельные группы, рассказал журналистам глава города Алексей Титовский. Один из садиков уже наполовину построен в новом микрорайоне Обдорский, также детские сады появятся в микрорайонах Удача и Солнечный.

Инвестиции в каждый проект составят 600 млн руб. Проекты реализуются в рамках государственно-частного партнерства. Инвестором выступает компания "Мостострой-11". 70% средств выделили округ и город, 30% — строительная компания. Господин Титовский рассказал, что все садики будут сданы к концу 2020 года. Он отметил, что в городе решена проблема с очередью в детские сады детей от трех лет, но в ясельные группы от нуля до трех лет есть очередь в 1,5 тыс. детей. Он также отметил, что половина садиков в городе деревянные, поэтому их строительство будет продолжено.

В 2021-2022 годах в городе планируется строительство еще одного садика и двух школ на 800 и 1,2 тыс. учеников.

Татьяна Дрогаева