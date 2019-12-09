СГК увеличит высоту дымовых труб ТЭЦ-4 в Новосибирске

Сибирская генерирующая компания планирует нарастить дымовые трубы новосибирской ТЭЦ-4 в полтора раза. Как сообщила пресс-служба СГК, высота всех четырех труб станции увеличится с 60 до 98 м.

С начала работы в 1952 году ТЭЦ-4 была ограничена в высоте дымовых труб из-за близости к аэродрому Новосибирского авиазавода: более высокие трубы представляли опасность для самолетов. Наращивание труб обсуждалось с 2000-х годов, но реализации проекта не последовало. Теперь СГК получила согласие завода на увеличение высоты труб. «Наконец нам согласовали наращивание труб ТЭЦ-4. Это улучшит зону рассеивания»,— сказал директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

Компания намерена приступить к реализации проекта в 2021-2022 годах. По предварительной оценке, наращивание одной только трубы №3 обойдется на сумму около 100 млн руб. Как следует из сообщения компании, наращивание труб ТЭЦ-4 позволит повысить производительность станции «без вреда для экологии города».

ТЭЦ-4 производит до 12% электроэнергии и до 17% тепловой энергии в Новосибирске. Отпуск тепла в 2018 году повысился более чем на 14%. В этом году, по прогнозу СГК, прирост составит свыше 6%. Сейчас на ТЭЦ-4 — самые невысокие трубы среди новосибирских станций. На ТЭЦ-3 высота дымовой трубы составляет 120 м, трубы главного корпуса ТЭЦ-5 — 260 м.

Вета Наумова