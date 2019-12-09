В Салехарде к 2023 году полностью ликвидируют систему септиков

Районы Салехарда, в которых до сих пор работает система септиков, подключат к центральному водоотведению к 2023 году, рассказал глава города Алексей Титовский.

Сейчас работы по строительству необходимой инфраструктуры идут в районах Гидропорт и Комбинат. За три года на реализацию проекта направят более 500 млн руб., на эти деньги будут построены 20 км сетей, три канализационно-насосные станции.

На сегодняшний день в городе более 500 септиков, на содержание которых ежегодно выделяется 150 млн руб.

Татьяна Дрогаева