После жалобы президенту в Свердловской области прекратила работу коллекторская фирма

В Свердловской области судебные приставы исключили коллекторскую организацию из госреестра юридических лиц за нарушения при взыскании задолженности. Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, организации также назначен штраф в 50 тыс. руб.

«Заявление гражданки о нарушении 230-ФЗ “О защите прав физлиц при возврате задолженности” поступило из администрации президента РФ», — сообщили судебные приставы. По их данным, жительница Свердловской области заключила с одной из МФО договор микрозайма, по которому образовалась задолженность. После того, как представитель организации узнал, что женщина не может оплатить долг, на ее номер в течение двух часов беспрерывно поступали звонки. Помимо этого, звонили и на телефон екатеринбургской школы, где работала женщина. «Телефонных разговоров не происходило: на другом конце связи происходил сброс, как только в школе брали трубку. Тем самым, была парализована работа образовательного учреждения», — отметили в УФССП.

Женщина узнала от кредитора, что долг по ее микрозайму передали коллекторской фирме. Проверка судебных приставов показала, что коллекторы звонили на телефонные номера 72 раза в день. Региональное УФССП возбудило административное дело по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение прав физических лиц при возврате просроченной задолженности). Как пояснили в пресс-службе, компания нарушила допустимое количество телефонных переговоров. По законодательству, взаимодействие с должником допустимо один раз в день, два раза в неделю и восемь раз в месяц. «Помимо этого, фирма взаимодействовала с директором школы, который не является стороной договорных отношений, а также лицом, предоставившим обеспечение по договору займа», — сообщили судебные приставы

Дарья Соколова