Четверть российских работодателей планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2020 году

Число работодателей, которые намерены увеличить зарплаты сотрудникам в следующем году, увеличилось с 18% в 2018 году до 25% в 2019-м, следует из исследования Rabota.ru. При этом значительно сократилось количество работодателей, которые не собираются повышать зарплату,— с 56% до 35%. Опрос проводился среди руководителей и представителей компаний, в том числе среди HR-специалистов.

«Эта позитивная динамика иллюстрирует конкуренцию среди российских компаний за лучшие кадры. Для многих работодателей стало очевидно, что поиск и наем новых сотрудников оказываются намного дороже, чем материальная мотивация и удержание существующего ключевого персонала»,— сказал заместитель гендиректора Rabota.ru Александр Ветерков РБК.

По данным опроса, 36% россиян не ждут повышения зарплат даже в виде индексации в 2020 году. Рассчитывают на повышение 19% респондентов.

Как ранее выяснила международная рекрутинговая компания Hays, на российском рынке труда сохраняется дефицит квалифицированных кадров. Сложнее всего работодателям найти подходящие кадры для работы в медицинской, строительной и информационной отраслях.

Подробнее об исследовании Hays — в материале “Ъ” «Компаниям не хватает умелых рук».