В Краснодаре не будут работать светофоры на пересечении Ставропольской и Айвазовского

С понедельника, 9 декабря, с 10:00 будут отключены светофоры на перекрестке улиц Ставропольской и Айвазовского. Их включат только 15 декабря в районе 17:00, сообщили в мэрии.

Светофоры отключат для замены контроллеров, регулирующих их работу. Запмену произведут специалисты ГУП КК «СМЭУ».

Как рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, группа светофоров на этом пересечении состоит из 18-ти устройств — восьми транспортных и десяти пешеходных. При необходимости перекресток будут регулировать сотрудники ГИБДД.

Василий Хитрых