Минск ожидает компенсацию около $70 млн за инцидент с «грязной нефтью»

Минск рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн за загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба», сообщил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, комментируя итоги прошедших в Сочи переговоров президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

«Нужно чуть четче и предметнее сработать "Белнефтехиму" с нашими НПЗ. Нужно официально выставить, как это положено по закону, как это требует юриспруденция — изложить свои претензии, четко и понятно. Подходы могут быть разные, но если в Венгрии или Польше и Германии так же сделали, то у нас тоже должно быть так сделано. Там речь идет о немалой сумме — около $70 млн должна быть компенсация»,— сказал господин Семашко (цитата по БелТА). Он добавил, что компенсацию также можно посчитать и с точки зрения потери выгоды и прибыли. Выдвинуть претензии, подкрепленные «выверенными юридическими документами», председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков должен на предстоящей неделе, отметил господин Семашко.

Инцидент с грязной нефтью произошел весной. 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позднее «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Сумма компенсаций Белоруссии пока не называлась, однако Александр Лукашенко заявил, что ему недостаточно $20 млн компенсации за загрязнение «Дружбы».

О том, во сколько может обойтись России инцидент с «Дружбой», читайте в приложении “Ъ” «Нефть преткновения».