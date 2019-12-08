«Урал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Самаре встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Голы забили: Никита Чернов (21-я минута матча), Деян Радоньич (64) — Павел Погребняк (43, 50), Отман Эль-Кабир (83).

На 30-й минуте болельщики обеих команд покинули трибуны стадиона «Самара-Арена» в знак солидарности с фанатами «Спартака», которых на прошлых выходных массово задерживали в Санкт-Петербурге.

«Урал» в турнирной таблице РПЛ занимает девятое место, в активе клуба 24 очка. «Крылья Советов» с 18 очками на 14-ой строчке.

В следующем туре РПЛ, который пройдет уже весной, «Крылья Советов» примут «Оренбург», а «Урал» проведет матч с ЦСКА в Москве. Оба поединка состоятся 1 марта.