«Крылья Советов» уступили «Уралу» в матче РПЛ

В воскресенье, 8 декабря, в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» принимали «Урал» из Екатеринбурга. Встреча состоялась на стадионе «Самара Арена» и завершилась победой гостей со счетом 3:2.

В составе победителей дважды отличился Павел Погребняк, еще один мяч забил Отман Эль-Кабир. У самарской команды голами отметились Никита Чернов и Деян Радонич.

«Урал» набрал 24 очка и поднялся на 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 18-ю очками занимают 14-ю позицию.

В рамках 20-го тура РПЛ после зимней паузы «Крылья Советов» на своем поле сыграют с «Оренбургом». «Урал» в гостях встретится с московским ЦСКА.

Андрей Сазонов