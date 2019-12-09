Индийские лекарства растворяются

Вслед за дистрибуторским бизнесом индийского фармпроизводителя Shreya Life Sciences в России может быть обанкрочена еще одна ее дочерняя структура, занимающаяся поставкой уже собственных препаратов. Сделать это обещает Промсвязьбанк, уже отсудивший у нее почти 7 млрд руб. Если у подразделения Shreya не найдется средств для возврата долга, к ответственности может быть привлечен ее владелец Суджит Кумар Сингх.

Промсвязьбанк уведомил о намерении обратиться в суд о признании банкротом ООО «Лайф» (прежнее название «Шрея Лайф Саенсиз») — российского подразделения индийской фармкомпании Shreya Life Sciences. Эта информация содержится в едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц, ИП и др. Намерению Промсвязьбанка предшествовали три судебных разбирательства, в рамках которых тот пытался взыскать с компании суммарно около 7 млрд руб. (см. “Ъ” от 15 августа 2018 года).

Так, в мае прошлого года финансовая организация подала к российскому подразделению Shreya иск на 1,4 млрд руб., а в августе еще два — на 4,1 млрд и 1,3 млрд руб. соответственно. Весной 2019 года требования банка были удовлетворены, после чего компания безуспешно пыталась оспорить вынесенные решения. Как следует из материалов суда, задолженность возникла в связи с просрочками выплат по трем кредитам, выданным компании банком с 2010 по 2013 год.

Подразделение индийской Shreya в России начало работу в 2002 году в основном в качестве дистрибутора. В 2004 году ЗАО «Шрея Корпорейшнл» было третьим по величине поставщиком лекарств в стране. Его оборот превышал $300 млн. В ноябре 2011 года компания была признана банкротом. В реестре кредиторов был в том числе Промсвязьбанк, требовавший с дистрибутора 3,5 млрд руб. Конкурсное производство в отношении «Шрея Корпорейшнл» было завершено в мае 2015 года. Требования кредиторов, неудовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считались погашенными, а ЗАО «Шрея Корпорейшнл» было ликвидировано.

Сейчас на российском рынке представлены противопростудные средства «Суприма», «Риниколд», обезболивающее «Ревалгин», противоаллергический препарат «Кларидол» и другие лекарства Shreya. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Лайф» в 2018 году составила 559,3 млн руб. против 1,2 млрд руб. годом ранее, чистый убыток увеличился с 199,3 млн до 612,6 млн руб.

Перспектива взыскания задолженности через процедуру банкротства зависит от наличия у должника ликвидных активов, за счет которых могут удовлетворяться требования, а также размера долгов перед другими кредиторами, напоминает партнер коллегии адвокатов «Плотников и партнеры» Роман Ковчик. Но, как показывает практика, если дело дошло до банкротства, а требование кредитора не обеспечено залогом, то удовлетворение будет минимальным, отмечает он. В судебных решениях по поводу споров между Промсвязьбанком и ООО «Лайф» залоги не упоминаются.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, кредиторы не получили ничего от должников в 63% дел о несостоятельности юрлиц, завершившихся в январе—сентябре 2019 года. За этот же период доля погашения требований кредиторов третьей очереди составила 4,6%.

В то же время к субсидиарной ответственности могут быть привлечены контролирующие должника лица, отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Мария Николаева. К ним в первую очередь относятся высший менеджмент и бенефициары. Но для этого, уточняет госпожа Николаева, необходимо будет доказать, что задолженность кредитора возникла в результате действий или, наоборот, бездействий указанных лиц.

Мария Котова, Екатерина Волкова