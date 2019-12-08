Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до 10

Число жертв пожара, произошедшего в среду, 4 декабря, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, увеличилось до десяти. В воскресенье спасатели обнаружили под завалами здания тела еще двух человек, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура по погибшим.

По данным ведомства, при пожаре также пострадало 30 человек, из них девять все еще остаются в больницах. Информацию о пропавших без вести Госслужба по ЧС не предоставила, ранее Национальная полиция Украины сообщала о 10 пропавших без вести.

Пожар в здании колледжа, в котором в момент возгорания находились более 400 человек, начался 4 декабря в 10:12 (11:12 мск).Площадь пожара достигла 4 тыс. кв. м, локализовать его удалось только через четыре часа, тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось несколько дней. По факту произошедшего было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.