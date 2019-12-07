СМИ: cоветники Трампа разрабатывают более агрессивную стратегию по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации рассмотреть более агрессивные стратегии по отношению к Венесуэле, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. Это связано с тем, что американский президент теряет уверенность в способности оппозиционера Хуана Гуайдо свергнуть режим Николоса Мадуро, поясняет издание.

Вице-президент США Майкл Пенс провел встречу с другими высокопоставленными чиновниками на тему пересмотра стратегии в четверг. Ни один военный вариант не рассматривался, отмечает Bloomberg. Среди вариантов обсуждалась возможность партнерских отношений с Россией или усиление давления на Кубу, главного спонсора господина Мадуро. Также высказывалась идея подавления экспорта венесуэльской нефти в Индию, но от нее отказались.

Напомним, в январе этого года венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным господина Мадуро. В рамках борьбы с режимом Николаса Мадуро США ввели санкции против Венесуэлы и периодически их расширяют.

О планах США в отношении Венесуэлы читайте в материале “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».