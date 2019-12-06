В Смольном оспорят решение Арбитражного суда по поводу использования территорий Апраксина двора

Комитет имущественных отношений Петербурга намерен оспорить в апелляционной инстанции решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, касающееся претензий УФАС по поводу ненадлежащего использования территорий Апраксина двора. В КИО считают, что не нарушали закон, а также выразили уверенность в том, что пользователь участка — АО «Апраксин двор», которому была выдана преференция, вправе совершать в отношении доверенного ему имущества любые юридические и фактические действия, в том числе заключать договоры аренды объектов нежилого фонда и совершать иные сделки. О позиции комитета сообщает АБН.

Напомним, ранее “Ъ-СПб” писал, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал законным и обоснованным решение петербургского УФАС, обязавшего КИО изъять из доверительного управления АО «Апраксин двор» 136 исторических объектов, расположенных на территории Мариинского рынка (бывшего Щучьего двора). Преференция была выдана с целью их сохранения, использования, популяризации и госохраны сроком на пять лет. Однако фактически данные действия, по мнению антимонопольщиков, выполнены не были.