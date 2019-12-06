Обновленный казанский зоопарк получил заключение о соответствии

Инспекция Госстройнадзора Татарстана выдала обновленному казанскому зоопарку «Река Замбези» заключение о соответствии, сообщает пресс-служба Минстроя республики.

По данным ведомства, проведенная реконструкция объекта соответствует требованиям технических регламентов и проектной документации.

Напомним, что работы по реконструкции в новой части казанского зоопарка начались в 2015 году и закончились в конце лета 2019-го. Его планируют открыть до Нового года. В данный момент идет заселение животных в новую часть зоопарка. На сегодняшний день туда доставили 22 из 34 видов новой коллекции животных. Все они проходят процесс адаптации. Вольеры полностью будут заполнены животными в 2020-21 годах. Также запланирован завоз некоторых видов животных, которых в настоящее время нет ни в одном зоопарке страны. В частности, речь идет об африканских слонах и черных носорогах.

В дальнейшем запланирована реконструкция старой части зоопарка.

"Ъ-Казань"