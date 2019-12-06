«Ведомости»: инвестор Banki.ru сообщил о конфликте интересов

Инвестиционный фонд Russia Partners, которому принадлежит 40% проекта Banki.ru, обвинил основателя и акционера компании Филиппа Ильина-Адаева в конфликте интересов. Аудиторы пришли к выводу, что основатель портала в 2016 году заключил контракт со своей фирмой на поставку контента по завышенной цене, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление фонда в ответ на обвинения господина Ильина-Адаева, что инвесторы пытаются выдавить его из бизнеса.

«Аффилированность одного из основателей с юрлицом, предоставляющим услуги на нерыночных условиях, может рассматриваться как конфликт интересов»,— говорится в заявлении Russia Partners.

Филипп Ильин-Адаев является единственным владельцем ООО «Банковские новости», трудовые отношения с которым оформлены все журналисты Banki.ru. Эта же компания имеет лицензию СМИ. Сайт оформлен на ООО «Информационное агентство «Банки.ру». Этой компания на 59,8% принадлежит офшорной Nuance Systems Ltd., которой владеют Филипп Ильин-Адаев, его брат Кирилл, супруга Елена Ищеева и два сооснователя «Банки.ру». Инвестиционному фонду Russia Partners — 40,2%.

Как сообщил директор по инвестициям фонда Александр Лупачев, господин Ильин-Адаев, являясь на момент заключения договора гендиректором обеих компаний, провел сделку по поставке контента для сайта без должного одобрения, которого требует устав ООО «Информационное агентств «Банки.ру». По словам, Филиппа Ильина-Адаева, оформить лицензию и сотрудников на ООО «Банковские новости» его вынудил закон «О СМИ», запрещающий иностранцам владеть более 20% в издании. Решение было принято «по инициативе и под диктовку фонда» сообщил господин Ильин-Адаев. По его словам, за три года у инвестора не было претензий ни к качеству контента, ни к его стоимости.

Напомним, основатель Banki.ru заявил, что инвестор проекта Russia Partners требует от сотрудников освободить здание редакции с 13 февраля, а гендиректор издания Динара Юнусова с октября 2020 года расторгает договор с ООО «Банковские новости», что означает прекращение финансирования издания.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Banki.ru попал в корпоративный конфликт».