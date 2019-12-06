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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Вкладчикам Осколбанка могут возместить 324 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов начинает выплату страхового возмещения вкладчикам белгородского Осколбанка, следует из сообщения агентства. Согласно реестру, за выплатой могут обратиться 1,4 тыс. вкладчиков, предполагаемая сумма выплат — 324 млн руб. В перечень, в частности, вошли 160 малых предприятий, которые могут получить совокупно 30 млн руб. Выплаты будут проводиться через Сбербанк.

Центробанк лишил Осколбанк лицензии на проведение банковских операций в конце ноября. Банк входил в четвертую сотню в РФ по размеру активов. Финорганизация принадлежит сыну главы холдинга «Промагро» Федора Клюки Олегу, она финансировала его бизнес-проекты. Источники “Ъ-Черноземье” полагают, что у банка не было экономических проблем, а лицензии он лишился из-за формальных нарушений.

Подробнее об отзыве лицензии у банка — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин


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