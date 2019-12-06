Знай свое место! Как выбрать локацию для ресторана

Какие районы Москвы самые выигрышные для ресторанного стартапа? Как выбрать локацию, чтобы не прогореть? Почему все хотят иметь ресторан на Патриарших прудах, но мало у кого это получается? Ведущие подкаста Food & Money Дарья Цивина и Полина Пушкина обсуждают эти вопросы вместе с ресторатором Станиславом Лисиченко, который недавно открыл на Патриках ресторан с "вредной едой" Junk Food & Bar на месте своего же ресторана "Китайские новости".

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