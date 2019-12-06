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Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ   |  купить фото

Знай свое место! Как выбрать локацию для ресторана

Подкаст Food & Money, выпуск 1

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Какие районы Москвы самые выигрышные для ресторанного стартапа? Как выбрать локацию, чтобы не прогореть? Почему все хотят иметь ресторан на Патриарших прудах, но мало у кого это получается? Ведущие подкаста Food & Money Дарья Цивина и Полина Пушкина обсуждают эти вопросы вместе с ресторатором Станиславом Лисиченко, который недавно открыл на Патриках ресторан с "вредной едой" Junk Food & Bar на месте своего же ресторана "Китайские новости".


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