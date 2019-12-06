Перспективные продукты частных инвестиций Во что стоит вкладывать средства в следующем году — обсудили на круглом столе “Ъ-Удмуртия” и Izhlife

Интерес жителей Удмуртии к инвестициям растет с каждым годом, об этом представители банков, а также инвестиционных, финансовых и строительныхкомпаний рассказали на круглом столе “Ъ-Удмуртия” и Izhlife. По словам специалистов, в целом по России за последние 12 месяцев количество открытых инвестиционных счетов увеличилось в два раза. Для того чтобы минимизировать риски, эксперты рекомендуют начинающим инвесторам обращаться к финансовым консультантам, которые определят комфортный для них способ инвестиций. При этом они отмечают, что вкладывать стоит лишь 30% имеющихся на руках средств, определив перед этим цель инвестиций и проанализировав все альтернативные предложения. В следующем году финансовые эксперты прогнозируют продолжение тенденции по увеличению интереса к инструментам фондового рынка на фоне снижающейся ключевой ставки в банках.

Итоги года и прогнозы на следующий год

В 2019 году представители инвестиционных, финансовых и банковских компаний Удмуртии отмечают увеличение интереса жителей республики к инвестициям. Директор ижевского филиала компании БКС Ольга Ефремова привела в пример статистику московской биржи, согласно которой за последние 12 месяцев в два раза увеличилось количество открытых брокерских счетов. По ее словам, сейчас на ММВБ зарегистрировано более 3,2 млн частных инвесторов, приток активов от физических лиц вырос на 77%.

«Один из самых распространенных видов инструмента фондового рынка, который используют частные инвесторы, — это облигации. Около 20% корпоративных облигаций новых выпусков куплены именно физлицами, а не крупными инвестиционными домами и предприятиями. Это частные инвесторы, которые ищут альтернативу банковским вкладам. И если опять же сослаться на статистику, они занимают 56% в портфелях частных клиентов»,— говорит Ольга Ефремова.

Она отмечает, что сейчас в банках страны находится порядка 23 трлн руб. на классических банковских вкладах, что «очень много», считает эксперт. На фондовом рынке — 2,5 трлн руб. При снижении ключевой ставки ЦБ в дальнейшем, переток денег инвесторов из классических вкладов на фондовый рынок будет только расти, что может дать дополнительный спрос на рынке, как следствие, и рост фондовых индексов. Инвесторам есть из чего выбрать как по доходности, так и по уровню риска.

Директор по работе с клиентами Private Banking банка ВТБ в Ижевске Алексей Бортников Фото: Амир Закиров

Директор по работе с клиентами Private Banking* банка ВТБ в Ижевске Алексей Бортников подтвердил восходящий тренд на региональном рынке инвестиций. По его словам, в сравнении с началом года объем портфеля инвестиционных продуктов банка в Удмуртии по итогам 9 месяцев вырос на 47%.

«Доля вложений в ценные бумаги в портфеле сбережений населения ВТБ в республике сегодня составляет порядка 25%. Если говорить в абсолютных цифрах, то это более 7 млрд рублей. Действительно, интерес частных инвесторов к рынку растет, растут и средние чеки, потому что идет колоссальная работа не только со стороны банков, но и инвестиционных компаний. По нашим прогнозам, спрос на данные продукты будет увеличиваться и в дальнейшем»,— говорит представитель банка.

Директор ижевского представительства инвестиционной компании «Финам» Сергей Казанцев объяснил интерес инвестора к инструментам фондового рынка снижением ставки в банках. «Клиенты заинтересованы не только в продуктах с гарантированной доходностью, но и готовы вкладывать в инструменты с более высокой долей риска и потенциально более высокой доходностью. Я думаю, что эта тенденция продолжится. В Европе в большинстве стран ставки вообще отрицательные. Я думаю, что и в России Центробанк будет понижать ключевую ставку, что приведет к снижению ставок по депозитам»,— подчеркивает господин Казанцев.

Также эксперты отмечают, что сохраняется интерес к инвестированию в недвижимость. Специалисты федерального застройщика «Талан» считают, что при правильном подходе недвижимость остается одним из самых надежных инструментов, который обеспечивает высокую доходность. Ранее, когда рынок недвижимости Ижевска был на подъеме, инвесторам удавалось заработать до 45-50% на разнице цены покупки и продажи. По словам специалистов компании, до ввода эскроу максимальная доходность достигалась при покупке квартиры на этапе котлована и продажи после сдачи дома. Однако сейчас, с вводом эскроу-счетов, ситуация кардинально изменилась. «Застройщик получает финансирование от банка, у него нет необходимости привлекать дольщиков на начальном этапе низкими ценами. Поэтому хоть разница в цене и будет (назовем это условно дисконтом за ожидание), но, ориентировочно, составит порядка 15%. И это при условии, что при вводе дома в эксплуатацию не совпадет с периодом спада рынка недвижимости. Никто никаких гарантий не даст»,— говорит руководитель направления по работе с инвесторами Анастасия Шустова.

Сегодня компания «Талан» предлагает инвесторам гарантированный доход вне зависимости от колебаний рынка, поскольку разработана прозрачная и понятная система инвестирования, подходящая под разные инвестиционные стратегии. Это три варианта инвестирования.

**Первый — это инвестирование в жилой комплекс в сумме от 300 тыс. руб. Второй вариант отличается от первого суммой входа, равной стоимости выбранной квартиры, и тем, что пакет документов дополняется договором долевого участия, ставка — до 13% годовых или до 30% за период инвестирования. Третий вариант также связан с заключением ДДУ, ставка — 7,5% в год, Этот вариант подразумевает, что при завершении инвестиционного периода у инвестора есть выбор — получить доход и вернуть квартиру застройщику или еще раз заработать с помощью этой квартиры, продав самостоятельно или сдавая в аренду.

С чего начать инвесторам без опыта

Участники круглого стола считают, что по объему средств, с которого можно начать инвестировать, нет никаких ограничений. При этом важно смотреть на законность процесса инвестирования для того, чтобы не попасться на различные уловки мошенников, обещающих «золотые горы». На сайте Центробанка можно узнать, имеет ли интересующая инвестора компания лицензию на осуществление брокерской деятельности.

Что касается криптовалюты, которая была очень популярна еще в прошлом году, этот инструмент сейчас никак не регулируется российским законодательством, подчеркивают эксперты. «В Америке появились некие узаконенные структуры, которые связаны с инвестированием криптовалюты. Это единственная возможность для инвесторов законно вкладывать в этот инструмент»,— говорит господин Казанцев. Однако американские биржи доступны только квалифицированным инвесторам, подчеркивают специалисты.

Директор ижевского филиала компании БКС Ольга Ефремова Фото: Амир Закиров

Ольга Ефремова отмечает, что финансы не должны вноситься на несколько месяцев или год, в таком случае с точки зрения инвестиционного процесса — это не инвестиционные деньги. «Инвестиционные деньги, как правило, более длинные, они предназначены на будущее для определенных целей — на обучение детей, на покупку недвижимости и т.д. Если мы говорим про короткие сроки, то моя рекомендация инвестору — не слушать никого, вкладывать только в классический банковский депозит либо в облигации с близким сроком погашения»,— отмечает эксперт.

По ее словам, важный момент, на который стоит обращать внимание — структура портфеля, который предлагают в компании. При этом в основе любого портфеля должны быть консервативные инструменты, поскольку, если инвестиционный портфель наполнен только рисковыми продуктами, можно сказать, что он одноразовый, считает госпожа Ефремова.

«При неблагоприятном изменении рыночной конъюнктуры считайте, что вашего портфеля нет. А к консервативному портфелю мы можем добавить много разных идей, чтобы увеличить доходность»,— пояснила она.

В компании БКС около 150 различных структурированных продуктов. Специалисты организации предлагают защиту капитала от 100% до 75%. «Чем больше рисков готов взять на себя клиент, тем большую доходность мы можем ему предложить»,— говорит Ольга Ефремова.

Алексей Бортников отмечает, что инвестор должен четко понимать, какую доходность он хочет получить. «Самое сложное начать, но единственный путь-это практика с изучением теоретических основ. К примеру, в ВТБ есть онлайн-школа инвестора, которая помогает получить полезную информацию, достаточную для того, чтобы сделать первые шаги на бирже, углубить и систематизировать знания. Это раздел на сайте ВТБ, посвященный брокерскому обслуживанию, где в удобном формате предоставлена подборка статей по рынку ценных бумаг, рекомендации по самостоятельному формированию инвестпортфеля, а также мини-курсы с оценкой знаний. Пройти обучение в онлайн-школе может любой желающий. Что касается наших продуктов, то все начинают по-разному. У нас много разных предложений, и наша задача — понять в процессе общения с клиентом, что для него наиболее комфортно»,— говорит господин Бортников.

Независимый финансовый советник, консультант-методист проекта по финансовой грамотности Минфина России Вера Сизова Фото: Амир Закиров

Независимый финансовый советник, консультант-методист проекта по финансовой грамотности Минфина России Вера Сизова рекомендует начинающим инвесторам не вкладывать все имеющиеся на руках средства, выделить определенную сумму для обучения и составить финансовый план. «В зависимости от целей нужно составлять свой инвестиционный портфель. Почему много облигаций в портфелях частных инвесторов? Потому что после депозитов это достаточно простой инструмент с низкими рисками. Нужно просто правильно выбрать облигации»,— говорит госпожа Сизова.

Советы для опытных вкладчиков

«Среди клиентов с уровнем достатка выше среднего в нашей компании большим спросом пользуются инвестиционные инструменты в валюте, потому что сейчас есть острая потребность в альтернативе классическому банковскому вкладу в валюте. Сберегать в валюте нужно, потому что периодически в нашей стране происходят потрясения. Мы рекомендуем держать в валюте около 30% сбережений, чтобы в последний момент не бежать в панике в обменный пункт или в магазин за «телевизором». Такие инструменты у нас есть, в том числе и в евро»,— говорит госпожа Ефремова.

Директор ижевского представительства инвестиционной компании «Финам» Сергей Казанцев Фото: Амир Закиров

При этом она отмечает, что конец года — самое удачное время для пополнения и открытия инвестиционного счета, поскольку уже в следующем году можно будет получить вычет. «Эти счета не ограничивают клиентов по инструментам. Такие счета есть не только в нашей стране. Например, в Японии 9% населения уже пользуются индивидуальными инвестиционными счетами. В Канаде ими пользуются 38% населения. В России — 1,3 млн человек уже открыли по состоянию на 1 октября, это 0,9% населения страны»,— подчеркнула эксперт.

По словам Алексея Бортникова, если говорить про крупные рублевые инвестиции — спросом пользуются фонды недвижимости, рентные фонды.

«Золотое правило — это диверсификация не только по типу инструментов рынка, но и по валютам, по формам инвестирования — недвижимость, бизнес, ценные бумаги, драгоценные металлы, акции, облигации»,— считает специалист.

Оксана Мымрина