Мастер человеческого

Валерий Фокин родился в 1946 году в Москве. После окончания театрального училища им. Б.В. Щукина при театре им. Евг. Вахтангова (курс Б.Е. Захавы и М.Р. Тер-Захаровой) 15 лет работал режиссером в московском театре «Современник». В 1985 году возглавил московский театр им. М.Н. Ермоловой. За первый спектакль «Говори...» в 1987 году был удостоен Госпремии РСФСР. В 1975–1979 годах преподавал в ГИТИСе, в 1993–1994 годах — в Высшей краковской театральной школе (Польша) и токийском театре «Тоэн» (Япония). Был директором и художественным руководителем Центра им. Мейерхольда в Москве (ЦИМ). В своем творчестве обращается к самым острым, остававшимся долгое время закрытыми темам недавнего прошлого. Его постановки идут на сценах США, Польши, Венгрии, Германии, Швейцарии, Японии, Франции. Художественный руководитель Александринского театра (с 2003 года). Народный артист России, лауреат четырех Государственных премий России, заслуженный деятель искусств Польши. Председатель Гильдии театральных режиссеров России (2012).