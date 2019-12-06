«Гранель» начала за здравие

Московский девелопер «Гранель» готовится к выходу на уфимский строительный рынок. Компания, связанная с семьей первого вице-премьера Башкирии Андрея Назарова, присмотрела себе первую площадку для строительства жилья — территорию госсанатория «Зеленая роща» и прилегающую к ней, общей площадью 55 га. Девелопер планирует построить на этой площадке 300 тыс. кв. м жилья и новый корпус санатория со сносом действующих зданий. В «Гранели» заявляют, что планы предварительные, а переговоры с правительством не завершены. По оценке экспертов рынка недвижимости, вложив в этот проект до 15 млрд руб., «Гранель» может заработать около 10 млрд руб. чистой прибыли.

Один из крупнейших подмосковных застройщиков — девелоперская группа «Гранель», основанная выходцами из Башкирии и связанная с членами семьи первого вице-премьера республики Андрея Назарова, готовится к выходу на уфимский рынок жилищного строительства. Издание «Правда ПФО» вчера опубликовало обращение президента компании Ильшата Нигматуллина к сити-менеджеру Уфы Ульфату Мустафину, в котором компания просит «реорганизовать» территорию принадлежащего республике санатория «Зеленая роща» и прилегающую к ней — всего 55 га — и передать для строительства 300 тыс. кв. м жилья, 15 тыс. кв. м коммерческой недвижимости и социальных объектов. Письмо датировано 30 октября.

Господин Нигматуллин в нем ссылается на то, что «масштабный инвестиционный проект» обсуждался в правительстве республики 25 октября. В связи с этим он просит мэрию «в возможно короткий срок, не более полутора месяцев» оформить «дорожную карту» со сроками реализации такого проекта и назначить ответственного по подготовке необходимых документов.

Из обращения следует, что проект «Гранели» предполагает снос корпусов санатория и строительство нового корпуса без приостановки деятельности здравницы.

Объем вложений и сроки реализации проекта в письме не уточняются.

На момент совещания, на которое ссылается Ильшат Нигматуллин, Андрей Назаров уже исполнял обязанности первого вице-премьера.

В пресс-службе ГК «Гранель» вчера сообщили, что пока договоренностей с республикой о застройке территории санатория нет, компания лишь «выразила намерения». В компании сообщили также, что кроме Уфы заинтересованы в выходе на рынок строительства жилья Калужской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

Андрей Назаров также заявил „Ъ“ , что проект в правительстве не согласовывался и на заседаниях не рассматривался. «Мы бы хотели, чтобы такие крупные инвесторы, как ГК „Гранель“ пришли в республику, но пока официального предложения от «Гранели» в правительство не поступало»,— сказал он.

Директор санатория «Зеленая роща» Мансур Абдуллин вчера находился на больничном.

В мэрии не стали комментировать обращение президента «Гранели», но сообщили, что на территории «Зеленой рощи» есть здания, находящиеся в долевой республиканской и частной собственности. Источники „Ъ“ сообщили, что на территории санатория во время экс-главы региона Рустэма Хамитова были построены коттеджи «в интересах его семьи». Но, по данным Росреестра, коттеджи находятся в республиканской собственности.

Министр земельных и имущественных отношений Башкирии Гульшат Арсланова сообщила, что не в курсе планов московского застройщика.

• ГК «Гранель» входит в топ-10 российских застройщиков по объемам текущего строительства и в топ-3 по объему строительства в Московской области. Учредителями ООО «Гранель-недвижимость» и других предприятий группы являются Лариса Назарова и Светлана Нигматуллина. Летом текущего года стало известно о покупке ГК «Гранель» уфимского центра торговли и развлечений «Мир». Сумма сделки не раскрывалась. Эксперты оценивали ее в пределах 1,4 млрд руб. без НДС. Первым проектом группы в Уфе было строительство гостиницы Sheraton к саммитам ШОС и БРИКС 2015 года (сейчас — Crowne Plaza Ufa —— Congress Hotel).

• Санаторий «Зеленая роща» находится в одноименном микрорайоне Уфы, на берегу реки Уфа, занимает площадь 25 га, включает три корпуса, гостиницу и VIP-коттедж. По данным официального сайта здравницы, она может вместить от 600 до 800 гостей. Специализируется на лечении кардиопациентов, болезней опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, заболеваний кожи и других. По данным минземимущества, среднегодичная заполняемость санатория составляет около 30%.

Управляющий партнер Art Estate Group Роберт Тагиров отмечает, что такому крупному девелоперу как "Гранель" для освоения площадки достаточно пяти-семи лет. «Место шикарное: экологически чистая зона, близко к центру. Здесь рационально строить жилье бизнес- и премиум-класса по стоимости, приближенной к верхним границам уфимского рынка. Объем инвестиций в проект можно оценить в 15 млрд руб., потенциальную прибыль застройщика — более чем в 10 млрд руб.»,— отмечает эксперт. При этом, добавил он, у застройщика могут возникнуть трудности при получении разрешения на строительство. «Разрешенное использование участка — для размещения объектов санаторного и курортного назначения. Многоэтажная жилая застройка там запрещена. Не стоит исключать и возможное общественное недовольство. Но „Гранель“ — федеральный девелопер с большим опытом, так что я уверен, что они справятся с такими трудностями»,— заключил собеседник.

Влада Шипилова