В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля

Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку. Его доставили в городской отдел милиции Первомайского района Минска.

Информацию о задержании господина Чирцова подтвердил источник ТАСС. «Он задержан милицией Минска, которая сообщила ему о том, что он находится в розыске за акцию 27 июля»,— сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Как ранее сообщал ОВД-Инфо, Никита Чирцов был задержан в ходе несанкционированной протестной акции 27 июля «За честные выборы» в Москве. За участие в митинге он был оштрафован по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения).

После митинга СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) в отношении 13 фигурантов. Четверых — Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Данила Беглеца и Ивана Подкопаева — обвинили также в применении насилия к представителям власти.

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