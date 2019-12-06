«Дикси» отказывается от убытков

С розничной сети «Дикси» требуют выплатить 900 млн руб. убытков, возникших из-за навязывания поставщику дополнительных услуг. Производитель мясных и колбасных изделий «Мортадель» обратился в ФАС, после чего сеть расторгла договор, а компания попала под наблюдение. Спор теперь рассмотрит Верховный суд.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и «Дикси Юг» (входит в ГК «Дикси», управляющую 2,3 тыс. одноименных магазинов, а также сетями «Виктория» и «Мегамарт») попытаются оспорить наличие состава убытка в споре сети с ООО «Фирма "Мортадель"» (производит мясные и колбасные изделия). Сразу две жалобы 18 декабря рассмотрит судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда, говорится в картотеке. Убытки «Фирмы "Мортадель"» возникли из-за одностороннего отказа сети от договора поставки. Компания уже подала иск к «Дикси Юг» о взыскании 900 млн руб., но арбитражный суд Московской области возвратил его. В «Дикси» отказались от комментариев. В ФАС не ответили на запрос редакции. «Мы боремся за законные права производителей»,— утверждает вице-президент «Мортадель» Эльвира Агурбаш.

В марте 2018 года ФАС по жалобе «Мортадель» установила, что поставщик находился в рыночной зависимости от «Дикси Юг»: отказ от дополнительных услуг сети мог повлечь сокращение объема закупки или полный разрыв соглашения. Как следует из решения, в 2015–2016 годах «Дикси Юг» получила от своего поставщика 82,7 млн руб. за сбор и обработку статистических данных о динамике продаж товаров заказчика в магазинах. В некоторые месяцы платежи доходили до 81,4% от товарооборота.

После обращения в ФАС «Дикси Юг» расторгла соглашение с компанией. Как указано в решении ФАС, в результате «Мортадель» потеряла канал сбыта 32,9% от реализуемой продукции, выручка сократилась с 321,1 млн руб. в третьем квартале 2016 года до 112,6 млн руб. в аналогичном квартале 2017 года. Компания была вынуждена сократить поголовье скота на 76,4% и уволить более 230 работников. Этот анализ состава убытка и является предметом спора. Сама «Мортадель» сейчас находится под наблюдением в рамках дела о банкротстве. Основные кредиторы — Сбербанк (387,1 млн руб.) и основатель компании Николай Агурбаш (207 млн руб.). По словам общественного советника ФАС Анатолия Семенова, большая часть долгов возникла из-за нарушения «Дикси Юг» закона о торговле и невозможности сбыть продукцию, специально изготовленную для сети.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2018 года признал решение ФАС полностью законным. Перед апелляцией сеть и антимонопольная служба заключили соглашение об обстоятельствах: «Дикси Юг» согласилась, что нарушила закон «О торговле» (компанию оштрафовали на 2 млн руб.), а служба признала, что не установила состав убытков, причиненных «Мортадель». Апелляционная инстанция исключила из решения упоминание о снижении выручки, поголовья скота и персонала, а также связи этих последствий с нарушением «Дикси Юг» закона. Но кассация указала, что в соглашении об обстоятельствах не участвовала «Мортадель», а значит, фактически примирение сторон достигнуто не было, и вернула спорный состав убытков.

В жалобе в Верховный суд (копия есть у “Ъ”) ФАС утверждает, что в апелляционной инстанции «Мортадель» не смогла предоставить ссылки на доказательства вреда от действий сети. «Дикси Юг», в свою очередь, указывает, что антимонопольная служба не установила связь между действиями компании и негативными последствиями для поставщика. По словам Анатолия Семенова, если Верховный суд встанет на сторону ФАС и «Дикси», это осложнит для «Мортадель» доказывание правоты в деле об убытках. Поставщику в любом случае придется представить доказательства убытков: сослаться на принятое решение суда он не сможет, уверен управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко.

Практика навязывания услуг при заключении договора поставки распространена на российском рынке, говорит Дмитрий Востриков, исполнительный директор «Руспродсоюза», объединяющего более 400 производителей и поставщиков. Но из-за сложности доказательства самого факта навязывания, а также риска потери доступа к сетям подобных исков немного, а поставщики вынуждены соглашаться на дискриминационные условия, продолжает он. Это ни для кого не секрет, и каких-либо значимых изменений в отношениях по итогам данного решения ждать не стоит, уверен Валерий Зинченко.

Алексей Полухин