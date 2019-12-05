Цены на автомобили BMW в России с начала нового года вырастут на 2%. Изменения, в том числе, связаны с повышением ставок утилизационного сбора. При этом в компании отметили, что ограничиваются минимальным повышением, а стоимость некоторых новейших моделей не изменится.

Годовая выручка «Донстроя» от продаж превысит 80 млрд рублей. Максимальное месячное значение было достигнуто в ноябре. Как заявила гендиректор АО «Дон-Строй Инвест» Алена Дерябина, «этот амбициозный результат при высокой конкуренции помогает достигнуть досрочный ввод объектов в эксплуатацию, полное соответствие готовых домов заявленному уровню, а также интеграция в проекты инновационных технологических решений». В уходящем году «Донстрой» ввел в эксплуатацию 420 тыс. квадратных метров (более трёх 3,6 тыс. квартир). Рост к прошлому году составил 52%. Лидером продаж стал квартал «Сердце столицы».

Потребление стального проката в строительной отрасли России при позитивном сценарии может вырасти на 9 млн тонн к 2030 году по сравнению с 2018-м и достигнуть 39 млн тонн. По словам замдиректора «Северстали» по продажам Романа Сенаторова, следует учитывать потенциал дополнительного роста спроса за счет развития стального строительства в России.