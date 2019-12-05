«Татспиртпром» начнет производство водки в Монголии

АО «Татспиртпром» в 2020 году начнет розлив водки Tundra на мощностях монгольской компании APU. Соглашение об этом в четверг в Казани подписали генеральные директора предприятий Ирек Миннахметов и Цэвээнжавын Эрдэнэбилэг.

Как уточнила пресс-служба «Татспиртпрома», соглашение предусматривает также, что APU будет дистрибутировать татарстанскую водку в Монголии и в соседних странах.

Также стороны договорились, что «Татспиртпром» будет разливать водочные бренды APU на своих заводах. «Татспиртпром» с сентября является эксклюзивным дистрибутором в России водки Chinggis Khan, производимой компанией APU.

Как писал «Ъ-Казань», в октябре «Татспиртпром» совместно с Carchioglu Group запустил в Азербайджане завод по производству водок Tundra, Graf Ledoff, «Русская валюта» мощностью до 400 тыс. дал в год.

"Ъ-Казань"