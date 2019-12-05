ФСБ заинтересовалась реализацией госпрограмм в Прикамье

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю в рамках закона об «Оперативно-разыскной деятельности» провели обследования помещений в ряде коммерческих организаций.

По данным "Ъ-Прикамье", оперативники проверяют информацию о хищениях бюджетных средств в 2017–2019 годах при реализации госпрограмм «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие образования и науки» и «Культура Пермского края».

Контракты, в рамках реализации которых могли быть похищены деньги, были заключены с ООО «Выставочное объединение "Пермская ярмарка"», ООО «Выставочный центр "Пермская ярмарка"», ООО «Глобал Сервис», а также с рядом других юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Как говорят знакомые с ситуацией источники, обследования сегодня были проведены в организациях, которые связаны с «Пермской ярмаркой», и в ООО «Глобал Сервис». В ФСБ не исключают, что в результате ненадлежащего исполнения договоров бюджету края был причинен ущерб в размере 4 млн руб.

Гендиректор «Пермской ярмарки» Сергей Климов в разговоре с “Ъ-Прикамье” подтвердил, что сегодня в компании прошло «изъятие нескольких документов, связанных с работой трех министерств». Он отметил, что оперативные действия были не только в его компании. Топ-менеджер добавил, что силовики изъяли «маленькую стопочку документов» по договорам, которым свыше 10 лет. «Пермская ярмарка работает с бюджетом очень ограничено, - заявил господин Климов, - мы просто предоставили документы, пусть разбираются. Нам скрывать нечего, мы работаем “в белую”. Не видим предпосылок, чтобы что-то повредило нашей репутации. Мы о ней заботимся».

Источник в кабмине сообщил, что в курсе проходивших мероприятий. "Ъ-Прикамье" не удалось получить комментарий в ФСБ.